Xabi Alonso: Trainer-Coup! Ex-Leverkusen-Trainer hat wohl ein neues Team

ran Fußball Energie Cottbus: Abpfiff, Aufstieg, Platzsturm! Spieler feiern im Fan-Chaos Videoclip • 01:47 Min Link kopieren Teilen

Der FC Chelsea steht wohl kurz vor der Verpflichtung von Star-Trainer Xabi Alonso. Die offizielle Bestätigung soll offenbar zeitnah folgen.

Bayer Leverkusens früherer Erfolgstrainer Xabi Alonso kehrt wohl nach England zurück. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, soll der Spanie zur neuen Saison Trainer des FC Chelsea werden. Kein Herz für die Hearts: Celtic Glasgow sichert sich am letzten Spieltag die Meisterschaft Demnach einigte sich Alonso mit den "Blues" auf einen Vierjahresvertrag bis Sommer 2030.

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Chelsea verpasst wohl die Europapokal-Teilnahme Der 44-Jährige soll sich offenbar zusagen lassen haben, dass er großes Mitspracherecht bei der Kaderplanung der Londoner habe. Die noch laufende Premier-League-Saison endet für Chelsea erneut enttäuschend, unter anderem gab es mit der Trennung von Enzo Maresca und Liam Rosenior zwei Trainerentlassungen. Zwei Spieltage vor dem Saisonende liegt Chelsea mit 49 Punkten nur auf Rang neun. Im FA Cup kam Chelsea zumindest ins Finale, unterlag aber im Endspiel mit 0:1 gegen Manchester City. Damit spielt der Topklub in der kommenden Saison sehr wahrscheinlich nicht international. Zuvor wurde Alonso immer wieder als möglicher neuer Coach bei Ex-Klub FC Liverpool gehandelt, sollten sich die "Reds" nach der enttäuschenden Saison von Trainer Arne Slot trennen. Wie "Talksport" berichtet, soll Liverpool aber nicht bei Alonso angefragt haben.

Kann sich Alonso nach Real-Aus rehabilitieren? Auf Alonso würde in London eine Menge Arbeitwarten, er selbst hätte zudem aber auch die Chance, sich nach dem kurzen Engagement bei Real Madrid zu rehabilitieren. Der 44-jährige Spanier übernahm die "Königlichen" im Sommer 2025, konnte sich aber beim Star-Ensemble in Madrid nicht allzu lange im Amt halten. Bereits Mitte Januar 2026 musste der frühere Welt- und Europameister beim Hauptstadt-Klub gehen, nachdem er sich unter andrem mit Superstar Vinicius Junior überworfen haben soll. Vor seinem Engagement in der Heimat führte Alonso Bayer Leverkusen in der Saison 2023/24 sensationell zum Double.

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