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Borussia Dortmund: BVB-Star erweckt Interesse in Italien
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:02 Min
Im Sommer wird Julian Brandt nach sieben Saisons Borussia Dortmund ablösefrei verlassen. Neben Bayer Leverkusen und dem FC Arsenal bekundete nun auch ein Verein aus Italien Interesse an dem 29-Jährigen.
Die AS Rom hat Interesse an Julian Brandt. Wie die Sportzeitung "Gazzetta dello Sport" berichtete, hat der italienische Fußball-Erstligist den Offensivspieler von Borussia Dortmund für einen Wechsel im Sommer ins Visier genommen. Der Serie-A-Klub hat bereits Kontakt zum Umfeld des Spielers aufgenommen.
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Der 29-Jährige, der von seinem Vater beraten wird, erhält nach sieben Spielzeiten beim BVB keinen neuen Vertrag, der 48-malige Nationalspieler ist ablösefrei.
Die Roma ist laut Gazzetta bereit, ihm ein Jahresgehalt von vier Millionen Euro anzubieten. Brandt ist als Ersatz für den Argentinier Paulo Dybala vorgesehen, der am Ende der Saison den Klub verlassen könnte.
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