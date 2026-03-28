ran Fußball DFB-Team: Noch mehr Chancen für Sane? "Ich erwarte nicht..." Videoclip • 01:12 Min Link kopieren Teilen

Nach dem DFB-Sieg gegen die Schweiz kommt die Presse in Bezug auf Florian Wirtz gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Die Pressestimmen.

Die deutsche Nationalmannschaft feiert einen wilden 4:3-Sieg gegen die Schweiz. An allen vier Treffern ist Liverpool-Star Florian Wirtz beteiligt, was selbstverständlich nicht unbemerkt bleibt. Wunder-Wirtz übertüncht wilde Wackler beim Sieg in der Schweiz Nach der Partie kommen die internationalen Gazetten aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus und konstatieren, der deutsche "Zauberer" sei wirklich 125 Millionen Euro wert. ran zeigt die Pressestimmen.

Schweiz schwärmt von "Zauberer Wirtz" Blick (Schweiz): "Wilder Ritt zum Auftakt ins WM-Jahr! Die Nati geht gegen Deutschland zweimal in Führung – und verliert dennoch. Es ist die erste Niederlage gegen den großen Nachbarn seit 18 Jahren. Florian Wirtz bei der Arbeit zuzuschauen, ist ein Genuss." Baseler Zeitung (Schweiz): "Sieben Tore und ein Weltklasse-Wirtz: Die Schweiz verliert vogelwilde Partie gegen Deutschland. Wirtz ist allgegenwärtig und zeigt, weshalb Liverpool 125 Millionen Euro nach Leverkusen überwiesen hat. Er schießt ein Wundertor zum 3:2 und noch ein ganz anständiges zum 4:3." SRF (Schweiz): "Nati zieht gegen Deutschland um 'Zauberer' Wirtz den Kürzeren. Mit dem zweiten Anzug kann die Schweiz nicht mit einem Team wie Deutschland mithalten. Wirtz streichelte den Ball herrlich zum 3:2 ins Lattenkreuz."

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Löchrige DFB-Abwehr ein Thema AS (Spanien): "Dieser Wirtz ist tatsächlich 125 Millionen Euro wert. Der deutsche Spielmacher lieferte im Freundschaftsspiel zwischen der Nationalmannschaft und der Schweiz eine Glanzleistung ab. Marca (Spanien): "Sieben Tore in einer Partie, die dank eines meisterhaften Wirtz zugunsten der Deutschen ausging. Zwei Tore und zwei Vorlagen für den Deutschen, der für die Schweiz ein Rätsel war. Yakins Mannschaft konnte ihn nicht stoppen, und er zog sein gesamtes Repertoire aus dem Hut." El Mundo Deportivo (Spanien): "Deutschland besiegte die Schweiz am Freitag mit 3:4, wobei Florian Wirtz einen großartigen Abend hatte: Er erzielte zwei Tore und lieferte die Vorlagen für die beiden anderen Treffer in einer Partie, in der die Mannschaft von Julian Nagelsmann im Angriff glänzte, sich aber durch Fehler in der Abwehr das Leben schwer machte."

"Wirtz-Wahnsinn" in Deutschland Gazzetta dello Sport (Italien): "Spektakel in Basel - das unglaublichste Spiel des Abends." ESPN (England): "Florian Wirtz lieferte in der ersten Halbzeit zwei Vorlagen und erzielte in der zweiten Halbzeit zwei Tore, wodurch er Deutschland zu einem 4:3-Comeback-Sieg gegen die Schweiz im Freundschaftsspiel im St. Jakob-Park verhalf." Krone (Österreich): "Wirtz-Wahnsinn! Deutschland gewinnt Tor-Spektakel" Auch interessant: DFB-Team siegt in der Schweiz: Ein Wirtz allein reicht nicht für die WM - Kommentar

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