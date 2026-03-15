Borussia Dortmund treibt den Umbruch voran. Im Sommer sollen mit Julian Brandt, Niklas Süle und Salih Özcan drei Profis den Abflug machen. Didi Hamann hält das für richtig.

Der BVB wird die Verträge mit Julian Brandt, Niklas Süle und Salih Özcan nicht verlängern, um Platz für frische Hoffnungsträger zu schaffen. "Sky"-Experte Didi Hamann hält das für den richtigen Schritt und kritisiert die "abgesägten" BVB-Stars.

Insbesondere mit Süle geht Hamann hart ins Gericht. "Süle war in seiner Zeit dort eine große Enttäuschung. Er kam ablösefrei, wurde scheinbar Topverdiener bei Dortmund, und da muss man ganz klar sagen: Das war eine einzige Enttäuschung", so sein gnadenloses Urteil.

Süle hat vor seinem Wechsel zum BVB im Sommer 2022 eine sehr starke Saison beim FC Bayern hingelegt, weshalb die Erwartungshaltung groß war. Der 30-Jährige hatte aber immer wieder mit Fitness-Problemen und Verletzungen zu kämpfen, weshalb er selten gute Leistungen über mehrere Wochen oder Monate hinweg liefern konnte.