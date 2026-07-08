ran Fußball Bundesliga Bundesliga-Fans zerreißen neue Trikots: "Wie die Müllabfuhr!" Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Wer könnte in die Bundesliga wechseln? Welche Stars könnten das deutsche Oberhaus verlassen? Die aktuellen Transfergerüchte im Ticker.

In der Bundesliga ist das Sommer-Transferfenster mittlerweile geöffnet, Gerüchte und Spekulationen gibt es nun wieder reichlich. ran präsentiert die heißesten Transfergerüchte und News zur Bundesliga im Ticker.

Die nächsten Fußball-Livestreams auf Joyn Gleich live Live in 24 Minuten • Fussball WM 1994 - Elf Helden, ein Albtraum Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Gleich live Live in 24 Minuten • Fussball WM 1994 - Elf Helden, ein Albtraum Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 21:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Frankreich - Marokko im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 21:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Frankreich - Marokko im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 10.07. 20:15 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 10.07. 20:15 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 10.07. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Spanien - Belgien im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 10.07. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Spanien - Belgien im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 11.07. 11:00 • Fussball Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 11.07. 11:00 • Fussball Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 9. Juli, 19.37 Uhr: Werder holt offenbar WM-Keeper +++ Werder Bremen holt offenbar den österreichischen WM-Torwart Alexander Schlager. Die Norddeutschen sind sich laut "Salzburger Nachrichten" mit Red Bull Salzburg über einen Transfer des 30-Jährigen einig. Demnach unterschreibt Schlager bis 2029 an der Weser. Interessant wird dabei vor allem die Frage, welche Rolle der Keeper bei Werder übernehmen soll. Mit Mio Backhaus ist die Nummer eins der vergangenen Saison inzwischen zum SC Freiburg abgewandert. Karl Hein soll zwar entsprechend offizieller Verlautbarungen neuer Stammtorhüter werden, doch mit Schlager gibt es nun einen ernsthaften Mitbewerber.

+++ 9. Juli, 14:01 Uhr: Manzambi-Wechsel kurz vor Abschluss +++ Der SC Freiburg kann sich wohl über einen satten geldregen freuen: Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, ist der Wechsel von Johan Manzambi so gut wie in trockenen Tüchern. Der Mittelfeldspieler, der aktuell bei der WM in Nordamerika für die Schweiz für Furore sorgt, soll sich zum Preis von rund 60 Millionen Euro Newcastle United anschließen. Dort soll er die nachfolge des abgewanderten Sandro Tonali im zentralen Mittelfeld antreten. Zu den 60 Millionen können noch Bonuszahlungen kommen. Manzambi verpasste den Viertelfinal-Einzug seiner Schweizer gegen Kolumbien verletzungsbedingt.

+++ 8. Juli, 21:04 Uhr: Eintracht Frankfurt offenbar an früherem DFB-Star interessiert +++ Eintracht Frankfurt ist schon länger auf der Suche nach einem erfahrenen Spieler für das defensive Mittelfeld. Ein möglicher Kandidat soll Robert Andrich sein, die Hessen sollen laut "kicker" Interesse an dem Nationalspieler von Bayer Leverkusen bekundet haben. Das Interesse soll aber noch nicht sonderlich konkret sein, offenbar haben auch andere Bundesligisten ein Auge auf Andrich geworfen. Der 31-Jährige war von Julian Nagelsmann nicht für die WM nominiert worden und ist derzeit als TV-Experte in den USA im Einsatz. Sein Vertrag bei der "Werkself" läuft noch zwei Jahre.

+++ 6. Juli, 23:40 Uhr: Köln bastelt offenbar an Transfer-Sensation um Alvarez +++ Der 1. FC Köln arbeitet offenbar an einer kleinen Transfer-Sensation. Wie "Sky" berichtet, bemühen sich die Rheinländer um eine Verpflichtung des mexikanischen Nationalmannschaftskapitäns Edson Alvarez von West Ham United. Alvarez war in der vergangenen Saison mit den Hammers aus der Premier League abgestiegen und gilt als heißer Kandidat für einen Abgang. Laut "Sky" gestaltet sich ein Wechsel nach Köln schwierig, doch die Geißböcke hält das offenbar nicht davon ab, es zumindest zu versuchen. Günstig dürfte Alvarez indes kaum werden. Sein Gehalt bei West Ham soll rund sieben Millionen Euro im Jahr betragen. Der Vertrag des Mexikaners läuft bis 2028. Als er 2023 von Ajax Amsterdam nach England wechselte, betrug die Ablöse satte 38 Millionen Euro, wobei West Ham damals wohl auch Borussia Dortmund ausstach. In der vergangenen Saison war Alvarez für eine Leihgebühr von rund zwei Millionen Euro an Fenerbahce ausgeliehen worden, nachdem klar geworden war, dass der damalige West-Ham-Coach Graham Potter nicht auf den heute 28-Jährigen bauen würde. Köln könnte derweil der Umstand helfen, dass Alvarez eine schwierige Spielzeit in Istanbul verlebte, wo er aufgrund gesundheitlicher Probleme nie wirklich in Tritt kam.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 4. Juli, 21:07 Uhr: Newcastle bietet wohl für Freiburgs Shootingstar Manzambi +++ Der SC Freiburg muss sich möglicherweise auf einen Abgang von Shootingstar Johan Manzambi gefasst machen. Wie Fabrizio Romano berichtet, soll Newcastle United um den 20-jährigen Schweizer werben, der zuletzt eine herausragende Saison für die Breisgauer spielte. Demnach knüpften die Engländer zuletzt Kontakt zum Mittelfeldspieler und nun könnte in Kürze ein erstes Angebot von Newcastle nach Freiburg gesendet werden. Manzambi glänzte in der Saison 2025/26 mit je fünf Toren und Vorlagen in der Bundesliga für den Sport-Club.

+++ 3. Juli, 21:59 Uhr: VfB-Star Stiller wohl im Fokus von Newcastle United +++ Obwohl Angelo Stiller zuletzt die Bühne-WM nicht für sich nutzen konnte, geht das Werben um den Stuttgarter Mittelfeldspieler nun wohl weiter. Laut "Kicker" dürfte mit Newcastle United nun ein weiterer Interessent in den Poker um den 25-Jährigen eingestiegen sein. Die Engländer schnappten sich schon im Sommer 2025 mit Nick Woltemade einen damaligen VfB-Star, folgt nun auch Stiller? Im Vertrag des Nationalspielers, der noch bis 2028 läuft, soll es eine Ausstiegsklausel in Höhe von 36,5 Millionen Euro geben. Allerdings heißt es im Bericht, dass der VfB dem Spieler diese durch eine Einmalzahlung von zwei Millionen Euro quasi abkaufen könne und anschließend eine Ablösesumme frei verhandelbar wäre. In den zurückliegenden Monaten gab es um Stiller schon zahlreiche Gerüchte um angebliches Interesse von Top-Klubs wie Real Madrid, Juventus Turin, FC Chelsea oder Manchester United.

+++ 2. Juli, 16:55 Uhr: Füllkrug-Entscheidung bei Werder gefallen +++ Monatelang wurde über eine mögliche Rückkehr von Niclas Füllkrug zum SV Werder Bremen spekuliert, nun scheint eine Entscheidung offenbar gefallen zu sein. Wie die "Bild" berichtet, haben die Werder-Bosse Abstand von einer Verpflichtung des Mittelstürmers genommen. Zwar sucht der SVW nach einem Angreifer, jedoch steht Füllkrug demnach nicht mehr auf der Liste. Ein Grund dafür sei sein laufender Vertrag bei West Ham Unuted bis 2028, der dafür sorgt, dass der Routinier nicht ablösefrei zu haben wäre. Ein weiteres Hindernis stellt wohl sein hohes Gehalt dar. Der Mittelstürmer soll beim Premier-League-Absteiger 4,5 Millionen Euro netto im Jahr verdienen. Bremen könnte eine solche Summe nicht ansatzweise stemmen. Sorgen soll den Bremer Verantwortlichen zudem angeblich auch die Verletzungsanfälligkeit von Füllkrug gemacht haben. Der 33-Jährige wurde in den letzten Jahren immer wieder von kleineren und größeren Blessuren ausgebremst. Füllkrug hat auch deshalb in eineinhalb Jahren nur 29 Spiele für West Ham bestritten und lediglich dreimal getroffen. Im Januar 2026 wurde er zur AC Mailand ausgeliehen, jedoch traf erauch dort in 20 Spielen nur einmal. Wirklich heiß war die Spur von Füllkrug zurück nach Bremen dem Bericht zufolge lediglich im Winter, jedoch zog es den Stürmer dann bekanntermaßen nach Italien. Wohin die Reise für Füllkrug in diesem Sommer geht, ist noch offen. Werder hat mit Cedric Itten bereits einen körperlich robusten Mittelstürmer, möchte aber offenbar noch einen weiteren Angreifer verpflichten. Dabei wird es sich aber wohl nicht um eine weitere Sturm-Kante handeln, wie es Füllkrug der Fall gewesen wäre.

+++ 2. Juli, 08:00 Uhr: Rekordtransfer! TSG-Star vor Wechsel nach England +++ Die TSG Hoffenheim wird Bazoumana Touré wohl verlieren, darf sich aber über einen Rekordtransfer freuen. Der 20 Jahre alte ivorische Offensivspieler steht nach übereinstimmenden Medienberichten vor einem Wechsel zu Newcastle United in die englische Premier League. Wie "Sky Deutschland" und "The Athletic" berichten, steht die Einigung, die Ablösesumme soll bei 50 Millionen Euro liegen. Zudem habe sich der Bundesligist eine Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent gesichert. Eine offizielle Bestätigung der Vereine steht noch aus. Für die Kraichgauer wäre der Transfer der teuerste Verkauf der Vereinsgeschichte. Den bisherigen Rekord hielt Joelinton, der 2019 ebenfalls von Hoffenheim zu Newcastle gewechselt war. Damals überwiesen die Engländer angeblich rund 43,5 Millionen Euro. Mit dem möglichen Verkauf von Touré würde die bisherige Bestmarke deutlich übertroffen. Der Ivorer war erst vor anderthalb Jahren für rund zehn Millionen Euro vom schwedischen Erstligisten Hammarby IF nach Hoffenheim gewechselt und entwickelte sich dort schnell zu einer festen Größe in der Offensive. Entsprechend groß war zuletzt das Interesse an dem vielseitig einsetzbaren Angreifer. Neben Newcastle wurden unter anderem auch der FC Liverpool, Brentford, Manchester United und Borussia Dortmund als mögliche Interessenten gehandelt. In der abgelaufenen Saison kam Touré für Hoffenheim auf 45 Pflichtspiele, erzielte fünf Tore und bereitete zwölf weitere Treffer vor. Zudem gehörte er zum Aufgebot der Elfenbeinküste bei der Weltmeisterschaft und kam auf drei Einsätze.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 1. Juli, 09:54 Uhr: RB Leipzig baggert offenbar an DFB-Star +++ Wie die "Sport Bild" erfahren haben will, hat RB Leipzig großes Interesse am deutschen WM-Fahrer Nadiem Amiri. Der zentrale Mittelfeldspieler steht schon seit Längerem auf der Liste in Leipzig, bisher lehnte Amiri einen Transfer jedoch offenbar ab. Der Nationalspieler soll unter Neu-Trainer Martin Demichelis im zentralen Mittelfeld die Fäden ziehen. Amiri soll zuerst Christoph Baumgartner ersetzen, der aktuell noch verletzt ausfällt, nach seinem Comeback soll er an seiner Seite agieren, heißt es. Für Amiri wäre wohl eine achtstellige Ablösezahlung an den 1. FSV Mainz 05 fällig.

+++ 19. Juni, 08:48 Uhr: RB Leipzig lehnt wohl 100-Millionen- Angebot für Diomande ab +++ Laut "Sky" hat der FC Liverpool ein erstes Angebot für RB Leipzigs Yan Diomande abgeben. Dieses soll sich auf knapp 100 Millionen Euro belaufen - 90 Millionen Euro feste Ablöse plus zehn Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen. Leipzig soll das Angebot abgelehnt haben. Demnach reiche die Summe dem Verein nicht aus. Zwar würde RB den Ivorer noch gerne eine weitere Saison behalten, laut Transfer-Insider Fabrizio Romano dürften die Leipziger allerdings bei rund 120 Millionen Euro gesprächsbereit sein - je nach Diomandes Leistungen bei der WM könnte sich diese Summe allerdings noch erhöhen. Leipzig rechnet zudem wohl damit, dass sich noch weitere Top-Klubs - wie beispielsweise Paris Saint-Germain - in den Poker einmischen. Der französische Verein soll aber noch kein konkretes Angebot abgegeben haben. Andernfalls steht auch eine Vertragsaufbesserung des 19-Jährigen im Raum. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft noch bis 2030. Diomande kam vor der abgelaufenen Saison vom spanischen Erstligisten Leganes nach Leipzig. In 33 Ligaspielen kam er auf zwölf Tore und acht Vorlagen. Sein Marktwert beläuft sich laut "transfermarkt.de" auf 90 Millionen Euro.

+++ 15. Juni, 10:55 Uhr: Wolfsburg schnappt sich wohl Fabian Reese +++ Beim VfL Wolfsburg laufen die Planungen für die Mission Wiederaufstieg bereits auf Hochtouren. Wie "Sky" berichtet, steht der Transfer von Fabian Reese kurz vor dem Abschluss. Demnach zahlen die "Wölfe" für ihren Wunschspieler eine Ablösesumme zwischen acht und neun Millionen Euro an Hertha BSC. Zuvor hätte sich der 28-Jährigen mit den Wolfsburgern bereits auf einen Vertrag bis 2030 geeinigt. Der Medizincheck soll wohl zeitnah erfolgen. Reese überzeugte in der vergangenen Saison als Kapitän und Leistungsträger der "Alten Dame" in der 2. Bundesliga mit zehn Toren und 13 Assists in 33 Spielen.

+++ 13. Juni, 00:09 Uhr: AC Mailand nimmt wohl Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche ins Visier +++ Nach der angeblichen Absage von Ralf Rangnick als neuer starker Mann beim AC Mailand sollen die Rossoneri nun einen weiteren Kandidat aus Deutschland ins Visier nehmen. Wie Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano berichtet, zählt nun Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche zu den Kandidaten des italienischen Topklubs. Der 45-Jährige hat bei der Eintracht in den zurückliegenden Jahren durch zahlreiche Top-Transfers für Aufsehen gesorgt, steht bei den Hessen noch bis zum 30. Juni 2028 unter Vertrag.