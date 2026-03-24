Borussia Dortmund: Sammer hält Kehl-Nachfolger Book für eine "fantastische Idee" vom BVB

Nach dem BVB-Aus von Sebastian Kehl hat sich Mathias Sammer zu der Entlassung und der Anstellung von Ole Book als Nachfolger geäußert.

Matthias Sammer hat von Borussia Dortmunds neuem Sportdirektor Ole Book geschwärmt und traut dem 40-Jährigen großen Erfolg mit dem BVB zu. Er habe Book bei Sportchef Lars Ricken als "fantastische Idee" vorgestellt, sagte der BVB-Berater bei "Sky" und fügte an: "Die ist nicht nur gut, die ist fantastisch. Sie ist mutig, sie ist eine Herausforderung, aber sie ist analytisch."

Der Klub sei "zutiefst überzeugt", dass Book die Aufgabe beim Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga meistern werde, betonte Sammer, und: "Was er vielleicht noch nicht hat (Titel, Anm. d. Red.), dann bin ich mal mutig und sage, das wird er mit uns bald bekommen."