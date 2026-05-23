Bundesliga
Offiziell: SC Freiburg holt Torhüter Mio Backhaus von Werder Bremen
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
Europa League: Fans leiden mit! "Freiburg wird gekocht"
Videoclip • 02:10 Min
Europa-League-Finalist SC Freiburg verpflichtet U21-Nationaltorwart Mio Backhaus von Werder Bremen.
Europa-League-Finalist SC Freiburg hat U21-Nationaltorhüter Mio Backhaus verpflichtet. Wie der Klub am Samstag bekannt gab, wechselt der 22-Jährige vom Bundesligakonkurrenten Werder Bremen in den Breisgau.
Über die Vertragsinhalte machten beide Klubs keine Angaben. Laut Medienberichten beträgt die Ablösesumme 15 Millionen Euro, dies wäre ein Rekord für Freiburg.
"Mio hat in seiner ersten Bundesligasaison eindrucksvoll nachgewiesen, auf welchem hohen Niveau er spielen kann", sagte der Freiburger Sportvorstand Jochen Saier: "Er bedient alle Facetten des Torwartspiels, trägt viel Entwicklungspotential in sich und wird auch menschlich sehr gut in unsere Mannschaft passen."
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Backhaus aktuell deutscher U21-Keeper
Der Deutsch-Japaner Backhaus verbrachte seine Jugend beim japanischen Klub Kawasaki Frontale, bevor er im Alter von 14 Jahren nach Deutschland zu Alemannia Aachen wechselte. 2018 ging er zu Werder, für die Norddeutschen betritt er in der aktuellen Saison 32 Spiele.
Backhaus durchlief von der U15 an sämtliche U-Nationalmannschaften des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und ist aktueller Torhüter der U21.
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