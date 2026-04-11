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Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen heute live: Bundesliga im TV, Stream und Ticker
Aktualisiert:von ran
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BVB: Trainer-Zoff? Niko Kovac und Sebastian Hoeneß klären auf
Videoclip • 02:01 Min
Borussia Dortmund empfängt am 29. Bundesliga-Spieltag Bayer Leverkusen. So könnt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.
Die Bundesliga ist in der heißen Saisonphase angekommen. Am 29. Spieltag empfängt Borussia Dortmund am Samstagnachmittag ab 15:30 Uhr Bayer Leverkusen.
Während die zweitplatzierten Dortmunder einen komfortablen Vorsprung von elf Punkten auf den Dritten RB Leipzig haben, steht die Werkself im Kampf um Europa gehörig unter Druck.
Aktuell rangiert das Team von Trainer Kasper Hjulmand nur auf Platz sechs und würde damit an den Conference League Playoffs teilnehmen.
Der Rückstand auf einen Europa-League-Platz beträgt aber nur einen Zähler, hin zur Königsklasse sind es vier Punkte. Um im Kampf um die europäischen Plätze Druck auszuüben, brauchen die Gäste also unbedingt Zählbares.
ran hat alle wichtigen Informationen zum Bundesligaspiel zwischen den beiden Klubs.
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BVB vs. Leverkusen heute live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesligaspiel statt?
Begegnung: Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen
Wettbewerb: Bundesliga; 29. Spieltag
Datum: 11. April 2026
Uhrzeit: 15:30 Uhr
Austragungsort: Signal Iduna Park (Dortmund)
Dortmund empfängt Bayer: Läuft die Bundesliga heute live im Free-TV?
Nein. Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen wird nicht im Free-TV übertragen.
Borussia Dortmung - Bayer Leverkusen live: Wer zeigt das Spiel heute im Pay-TV?
Das Bundesliga-Spiel ist am Samstag um 15:30 Uhr auf Sky sowie in der Konferenz beim Streamingdienst DAZN zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um die Sender zu empfangen.
Bundesliga live: Wo kann ich BVB vs. Bayer heute im Livestream sehen?
Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei DAZN habt, könnt ihr den die Konferenz im Stream schauen.
Leverkusen zu Gast in Dortmund: Wo gibt's einen Liveticker zur Bundesliga heute?
Einen Liveticker zu Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.
Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung des Spiels BVB gegen Bayer Leverkusen
Begegnung: Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen
Datum und Uhrzeit. 11. April 2026, 15:30 Uhr
Trainer: Niko Kovac (Borussia Dortmund), Kasper Hjulmand (Bayer Leverkusen)
Free-TV: -
Pay-TV: Sky, DAZN (in der Konferenz)
Livestream: Sky Go, WOW TV, DAZN
Liveticker: ran.joyn.de
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