ran Fußball DFB-Team: Rüdiger mit klarer Kante zu Nmecha-Gebet Videoclip • 01:06 Min Link kopieren Teilen

Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund.

Hier findet ihr aktuelle Transfer-News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine wichtigen Nachrichten zum BVB. Einen Überblick zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

+++ 2. Juli, 07:24 Uhr: 100 Millionen Euro für Felix Nmecha? +++ Offenbar hat Felix Nmecha trotz der insgesamt enttäuschenden Leistung des DFB-Teams positiv auf sich aufmerksam gemacht. Der Mittelfeldspieler des BVB soll laut "The Athletic" auf der Liste von Manchester United stehen. Die "Red Devils" versuchen aktuell, Mateus Fernandes von West Ham United zu verpflichten, doch die Ablöseforderungen des Premier-League-Absteigers sollen zu hoch liegen. Auf einer Shortlist mit Alternativen sollen neben Nmecha auch Alex Scott, Aurelien Tchouameni, Carlos Baleba und Adam Wharton stehen. Der deutsche Nationalspieler hat in Dortmund noch einen Vertrag bis 2030 und soll laut einem Bericht der "Sport Bild" für eine Ablöse um die 100 Millionen Euro zu haben sein.

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+++ 1. Juli, 07:20 Uhr: WM-Shootingstar könnte Nachfolger von Guirassy werden +++ Borussia Dortmund bereitet sich laut der "Bild" auf einen möglichen Abgang von Serhou Guirassy vor. Zwar plant der BVB weiterhin mit dem Torjäger für die kommende Saison, doch der Angreifer sondiert offenbar gemeinsam mit seinem Bruder den Markt. Sollte ein finanzstarkes Top-Team ein attraktives Angebot abgeben, gilt ein Wechsel als nicht ausgeschlossen. Guirassys Ausstiegsklausel soll in diesem Sommer bei rund 38 Millionen Euro liegen. Als Wunschkandidat für den Fall eines Abgangs soll weiterhin Fisnik Asllani gelten. Der kosovarische Nationalspieler der TSG Hoffenheim wird jedoch offenbar auch von RB Leipzig umworben. Zudem beschäftigt sich Dortmund anscheinend mit Folarin Balogun von der AS Monaco. Der US-Nationalspieler soll mit starken Leistungen bei der Weltmeisterschaft das Interesse der Schwarz-Gelben geweckt haben und als Alternative gelten, falls Asllani nicht zu haben wäre. Balogun kommt bei der WM bislang auf zwei Tore und eine Vorlage.

+++ 29. Juni, 19:34 Uhr: BVB zeigt offenbar Interesse an WM-Fahrer +++ Borussia Dortmund beschäftigt sich offenbar mit WM-Fahrer Benjamin Tahirovic. Wie "Sky" berichtet, steht der 23 Jahre alte Nationalspieler von Bosnien-Herzegowina bereits seit mehreren Monaten auf der Liste des BVB. Allerdings soll das ursprüngliche Interesse noch auf den vorherigen Sportdirektor Sebastian Kehl zurückgehen. Unter dessen Nachfolger Ole Book soll Tahirovic auf der Liste etwas abgerutscht, aber immer noch ein Kandidat sein. Der zentrale Mittelfeldspieler steht noch bis 2028 beim dänischen Traditionsklub Bröndby IF unter Vertrag. Bei der WM kam er für Bosnien in allen drei Gruppenspielen zum Einsatz, zweimal stand er in der Startelf.

+++ 26. Juni, 20:55 Uhr: Nächster England-Klub steigt wohl in den Poker um Felix Nmecha ein +++ Der Dortmunder Mittelfeld-Star Felix Nmecha nutzt die Plattform WM bislang zu beeindruckender Eigenwerbung. Der 25-Jährige zieht durch seine guten Leistungen im DFB-Trikot nun wohl immer mehr Interesse auf sich. Wie "Sky Sports" berichtet, soll mit Newcastle United ein weiterer Premier-League-Klub in den Poker um den deutschen Nationalspieler eingestiegen sein. Dem Bericht nach erachten die "Magpies" Nmecha als geeigneten Kandidaten für die mögliche Nachfolge von Bruno Guimaraes, der vom FC Arsenal umworben wird. Vor allem Newcastle-Coach Eddie Howe soll ein großer Nmecha-Fan sein, allerdings müssten die Engländer wohl tief in die Tasche greifen für eine Verpflichtung. Demnach soll die Dortmunder Schmerzgrenze bei 120 Millionen Euro liegen. Im Sommer 2027 soll Nmecha hingegen für eine festgeschriebene Ablösesumme von 80 Millionen Euro zu haben sein, 2028 dürften es 70 Millionen Euro sein. Zuletzt wurde bereits von der "Sport Bild" berichtet, dass Manchester City, Manchester United und Liverpool eine mögliche Nmecha-Verpflichtung in Erwägung ziehen sollen.

+++ 24. Juni, 07:48 Uhr: Mega-Ablöse für den BVB? Felix Nmecha wohl bei Top-Klubs auf dem Zettel +++ Felix Nmecha gehört beim DFB-Team zu den wichtigsten Spielern und steht wohl auch bei vielen europäischen Topklubs auf dem Zettel. Nach Informationen der "Sport Bild" beschäftigen sich Manchester City, Manchester United und der FC Liverpool mit dem 25-Jährigen. Konkurrenz für die englischen Topklubs gibt es dabei offenbar aus der Bundesliga. Demnach hat der FC Bayern den Mittelfeldmann auf dem Schirm und Sportvorstand Max Eberl soll sogar schon den direkten Kontakt zu Nmecha aufgenommen haben, um ihm das Interesse der Münchner deutlich zu machen. Günstig würde der Mittelfeldstar des BVB allerdings nicht werden: Dem Bericht zufolge ist in seinem bis 2030 gültigen Vertrag eine Ausstiegsklausel für den Sommer 2027 über 80 Millionen Euro verankert, 2028 soll diese auf rund 70 Mio. Euro sinken. Aktuell plant der BVB aber klar mit dem Nationalspieler.

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