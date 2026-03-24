Bundesliga: Bayer Leverkusen kokettiert mit nächstem Trainerwechsel - Kasper Hjulmand vor dem Aus?

Bayer Leverkusen hatte zu Beginn der Saison bereits Trainer Erik ten Hag entlassen. Nun werden die Zweifel an seinem Nachfolger, Kasper Hjulmand, offenbar intern größer.

Die Zeit von Kasper Hjulmand bei Bayer 04 Leverkusen scheint abgelaufen. Nach Informationen von "Kicker" und "Sky" rechnet der Klub intern nicht mehr damit, dass der Däne die Mannschaft sportlich weiterentwickeln kann. Eine Trennung im Sommer gilt als wahrscheinlich.

Der 53-Jährige hatte am 8. September 2025 das Amt von Erik ten Hag übernommen und besitzt einen Vertrag bis 30. Juni 2027. In 40 Pflichtspielen holte Hjulmand 1,78 Punkte pro Partie (20 Siege, 11 Unentschieden, 9 Niederlagen).

Aktuell steht Bayer 04 sieben Spieltage vor Saisonende auf Platz sechs der Bundesliga, schied im Achtelfinale der Champions League gegen Arsenal aus und trifft im DFB-Pokal-Halbfinale am 22. April auf den FC Bayern.