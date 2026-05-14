ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Sogar die Bosse sind da! Abschiedsparty für Leon Goretzka Videoclip • 01:07 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern soll offenbar konkrete Transfer-Pläne bei Hertha-Juwel Kennet Eichhorn verfolgen.

In der noch laufenden Saison in der 2. Bundesliga schaffte Kennet Eichhorn bei Hertha BSC seinen sportlichen Durchbruch. Der erst 16-Jährige gehört beim Team von Trainer Stefan Leitl trotz seines Alters bereits zu den Leistungsträgern und wird mittlerweile von zahlreichen Top-Klubs umworben. 2. Bundesliga: Hertha-Youngster nun jüngster Torschütze der Geschichte im Unterhaus Wie "Sky" berichtet, soll der FC Bayern München im Werben um das Teenie-Juwel nun offenbar ernst machen. Demnach gab es zuletzt sogar ein Treffen von Eichhorn mit Bayern-Coach Vincent Kompany.

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FC Bayern: Kennet Eichhorn wohl als sofortige Verstärkung angesehen Der Belgier soll dem jungen Berliner bei dem Treffen offenbar ausführlich die Pläne dargelegt haben, die er mit Eichhorn bei einem möglichen Wechsel an die Säbener Straße verfolgen würde. Besonders spannend: Die Münchner sehen in Eichhorn laut "Sky" wohl nicht nur perspektivisch einen interessanten Spieler, vielmehr werde der Youngster sogar schon als Sofortverstärkung für den Rekordmeister eingestuft. Entsprechend würde das Top-Talent direkt auf Einsatzzeiten bei den Münchnern kommen, die dem Bericht nach aber wohl noch auf eine Zusage des Spielers für einen Vertrag bis 2031 warten. Die Ausstiegsklausel für einen Wechsel zum FC Bayern soll bei zwölf Millionen Euro liegen.

Manchester City will Kennet Eichhorn wohl holen und in Bundesliga verleihen Schon zuvor berichtete "Sky" ebenfalls, dass Manchester City ebenfalls einen sehr konkreten Plan verfolgt, wie ein mögliche Eichhorn-Deal ablaufen könnte. Angedacht sei von ManCity demnach zunächst die Aktivierung der Ausstiegsklausel im Vertrag des Teenagers, um ihn zumindest einmal formal auf die Insel zu holen. Da er aber im Star-Ensemble von Trainer Pep Guardiola wohl noch keine große Perspektive auf Spielzeit hätte, sei eine direkte Leihe geplant. Konkret wird dabei Bundesligist Bayer Leverkusen als Leihstation gehandelt. Zwischen den beiden Klubs gibt es seit einiger Zeit eine enge Kooperation, was die Abwicklung einer möglichen Eichhorn-Leihe erleichtern könnte. Neben Manchester City und den Bayern sollen auch RB Leipzig und Borussia Dortmund Interesse an einer Eichhorn-Verpflichtung haben. Auch interessant: FC Bayern: Doch noch keine Einigung mit Wunschspieler?

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