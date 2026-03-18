Bundesliga: "Beschämend" - Dachverband Fanhilfen kritisiert Innenminister

Der Dachverband der Fanhilfen hat vor der Sportministerkonferenz mit Blick auf das Thema Stadionsicherheit massive Kritik an der Politik geübt.

Im Vorfeld der am Donnerstag beginnenden Veranstaltung würden die Innenminister "weiter auf Konfrontationskurs gegenüber Fußballfans" gehen, hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung der Organisation.

Im Fokus der Kritik stehen die Innenminister der Länder Nordrhein-Westfalen und Sachsen, Herbert Reul und Armin Schuster (beide CDU). Beide hatten zuletzt in einem kicker-Interview unter anderem nicht ausgeschlossen, dass Klubs künftig für die Polizeikosten bei Hochrisikospielen aufkommen müssen.

"Diesen Weg halte ich aus unterschiedlichen Gründen für falsch", hatte Schuster zwar erklärt, "aber der Druck auf mich angesichts des Verhaltens spezieller Fans und des Nichteingreifens des Fußballs steigt und steigt."