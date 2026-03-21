Beim Wolfsburger Heimspiel gegen Werder Bremen bleiben viele Plätze in der Gästekurve leer. Grund sind Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Fanlager der Hanseaten.

Am Rande des Bundesliga-Spiels zwischen dem VfL Wolfsburg und Werder Bremen ist es zu Auseinandersetzungen gekommen. Laut der Polizei Wolfsburg soll es mehrere Festnahmen von Werder-Fans gegeben haben. Die Fanhilfe Bremen warf der Polizei dagegen "massive Übergriffe" vor.

Wie der gastgebende VfL Wolfsburg mitteilte, habe es "im Bereich des Gästeeingangs nach einem Versuch, nicht erlaubte Fanmaterialien einzuschmuggeln, einen massiven Angriff auf Wolfsburger Ordner" gegeben, anschließend sei "eine polizeiliche Maßnahme gegen Fans von Werder Bremen" gefolgt.

Teile der organisierten Werder-Fans blieben dem Abstiegsduell daraufhin augenscheinlich fern.

Laut der Polizei sollen Ordner durch Gästefans "massiv angegriffen" worden sein, "sodass unsere Einsatzkräfte einschreiten mussten", hieß es: "Ein Polizeibeamter wurde tätlich angegriffen und verletzt. Er ist weiter dienstfähig."