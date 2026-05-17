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Bundesliga - FC Bayern München: Meisterschale in der Küche - Vincent Kompanys Frau eilt zu Hilfe
Aktualisiert:von SID
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FC Bayern - Kompany mit Schalen-Panne: "Meine Frau hat sie gebracht"
Videoclip • 02:10 Min
Bei der Meisterfeier des FC Bayern München am Sonntag am Marienplatz hätte beinahe das Wichtigste gefehlt - die Meisterschale.
Die Meisterfeier des FC Bayern auf dem Marienplatz in München hätte um ein Haar ohne die Präsentation der Meisterschale stattfinden müssen.
Trainer Vincent Kompany hatte die Trophäe nach der internen Party in der Nacht zum Sonntag mit nach Hause genommen, dann aber vergessen, sie zum Empfang im Rathaus mitzubringen.
"Wir waren hier, und dann hat die Meisterschale gefehlt, und dann habe ich mich erinnert, dass sie bei mir zu Hause war, das habe ich total vergessen. Sie lag in der Küche oder so", berichtete Kompany grinsend.
Für Rettung in höchster Zeitnot sorgte Ehefrau Carla, die die Schale rechtzeitig zum Rathaus brachte.
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