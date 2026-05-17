ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Hoeneß beschreibt FCB-Saison mit Filmtitel Videoclip • 03:18 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern hat den Gewinn der Meisterschaft mit den Fans am Münchner Marienplatz gefeiert. Vor allem Manuel Neuer stand im Fokus.

Der FC Bayern darf sich bereits zum 35. Mal über den Gewinn der deutschen Meisterschaft freuen. Am Sonntagnachmittag zelebrierten die Münchner ihren Titel gemeinsam mit den Fans am Marienplatz. Nach einem Empfang bei Oberbürgermeister Dominik Krause zeigte sich die Mannschaft den wartenden Fans. Neben Leon Goretzka, der den Klub verlässt, stand vor allem Manuel Neuer im Fokus. Kehrt er doch noch einmal in die Nationalmannschaft zurück und fährt mit zur WM? Zwar wollte sich der Keeper nicht äußern, eine Antwort auf die Frage nach seinem Sommerurlaub sorgte dann aber für Aufsehen. ran fasst die Ereignisse zusammen.

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+++ Ende der Feierlichkeiten +++ Gegen Ende der Feierlichkeiten stimmen die Fans den Schlachtruf "Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin" an, zum Abschluss gibt es dann noch einmal die Vereinshymne "Immer vorwärts, FC Bayern". Im Anschluss verlassen die Spieler den Balkon.

+++ Wackelkontakt begeistert Fans +++ Oimara singt auf dem Balkon seinen Hit Wackelkontakt - und vor allem zwei Bayern-Stars zeigen sich textsicher. Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof singen lautstark mit.

+++ Goretzka bedankt sich bei den Fans +++ "Ich möchte mich bei euch allen bedanken. Wir hatten alle dieses Jahr das Gefühl, dass wir die Champions League gewinnen können. Das tut richtig weh. Aber in einer Woche haben wir noch ein Spiel - und da werden wir nochmal alles geben und wollen den Titel holen", wendet sich Goretzka an die Fans. Im Anschluss wird zudem als Hommage nach acht Jahren in München "Bochum" von Herbert Grönemeyer angespielt.

+++ We are the Champions +++ Traditionellerweise erklingt auf dem Rathausbalkon "We are the Champions" von Queen. So auch in diesem Jahr. Momente, die die Spieler aufsaugen dürften.

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+++ Spieler jetzt auf dem Balkon +++ Nach und nach wird ein Spieler nach dem anderen auf den Balkon gerufen. Als Erster kommt Manuel Neuer - und bringt die Schale direkt mit. Der Jubel der anwesenden Bayern-Fans ist groß.

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+++ Neuer mit zur WM? +++ Fährt Manuel Neuer mit zur WM? Direkt dazu äußern möchte sich der Keeper mit "BR"-Interview nicht. Bei der Frage nach seinem Sommerurlaub wird es dann aber interessant: "Wir bleiben auf jeden Fall in Europa, so viel steht fest. Wir wollen auf jeden Fall hier bleiben. Wir erwarten unser zweites Kind, deshalb ist eine Fernreise nicht geplant."

+++ Bischof nach kurzer Nacht voller Vorfreude +++ Tom Bischof freut sich auf die Feierlichkeiten: "Mir geht’s sehr, sehr gut - es war keine lange Nacht mit Blick auf den Schlaf, aber es geht gut. Ich freue mich sehr auf die Fans, habe Bock drauf! Es gibt einige Feierbiester bei uns: Pavlo, Upa und Phonzy natürlich. Heute wird es ruhiger, dann haben wir eine normale Woche und wollen den Pott im Finale holen."

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+++ Bayern für Krause "absurd gut" +++ Der neue Münchner Oberbürgermeister Dominik Krause nennt die Leistungen der Münchner "absurd gut. Diese Mannschaft hat nicht nur erfolgreich gespielt, sondern Menschen begeistert, und zwar nicht nur die eigenen Fans. Ganz nebenbei haben sie noch Bundesliga-Geschichte geschrieben."

+++ Goretzka beim Abschied in Feierlaune "Ich habe große Vorfreude, will nochmal alles aufsaugen und Spaß haben. Es war schon der emotionalste Moment, als ich bei den Fans stehen und die gesamte Wucht der Südkurve spüren durfte. Das werde ich nicht vergessen! Um die ganzen acht Jahre zu beschreiben und alle Erinnerungen zu teilen, dafür reicht das Interview nicht. Ich bin dankbar für die Zeit, wir haben noch das Pokalfinale in Berlin, was wir unbedingt gewinnen wollen. Dann ist es auch ein runder Abschied, glaube ich", so der scheidende Routinier.

+++ Die Mannschaft ist da +++ Der Bus der Münchner ist angekommen. Für die Spieler geht es nun zuerst zum Oberbürgermeister, danach zu den Fans auf den Balkon.

+++ Auch Vorstandsboss Dreesen spricht +++ "Es ist jedes Jahr wieder eine Ehre, hier zu sein. Der Platz ist voll, alle freuen sich – es ist einfach ein schöner Tag. Vincent Kompany und die Mannschaft haben gestern Abend richtig Gas gegeben, es war eine lange Nacht. Wir haben noch etwas vor uns, da gilt ab morgen der gesamte Fokus drauf. Wir wollen das Ding in Berlin natürlich holen", Meinte Jan-Christian Dreesen.

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+++ Bayern-Präsident Hainer äußert sich +++ "Mir geht es sehr gut, wir haben gestern toll gefeiert und jetzt freue ich mich auf eine schöne Feier mit den Fans. Wenn man sieht, wie viele Menschen hierhergekommen sind, da geht mir das Herz auf. Ich bin unheimlich stolz - die Frauen haben das Double gewonnen, die Männer haben in überragender Manier die Meisterschaft geholt, stehen im Pokalfinale und haben in der Champions League das Halbfinale erreicht. Mit dem tollen Fußball hat die Mannschaft Millionen von Fans begeistert", so Herbert Hainer.

+++ Große Freude beim Oberbürgermeister +++ Für den neuen Münchner Oberbürgermeister ist es die erste Meisterfeier, die Freude ist dementsprechend groß. „Ich freue mich wahnsinnig, dabei sein zu dürfen. Ich war schon häufiger dabei, aber jetzt erstmals als Oberbürgermeister. Es ist mir eine große Ehre. In der Stadt herrscht eine Wahnsinnsstimmung", so Dominik Krause. "Der FC Bayern ist das Aushängeschild für München. Wenn man als Politiker in der Welt unterwegs ist, wird man immer auf zwei Dinge in Bezug auf München angesprochen - das Oktoberfest, aber vor allem auf den FC Bayern

+++ Spieler sind auf dem Weg +++ Laut dem FC Bayern sind die Spieler nun auf dem Weg von der Säbener Straße in Richtung Rathaus - natürlich standesgemäß in Tracht.

+++ Verzögerung nach interner Feier möglich +++ Dass die Mannschaft wirklich pünktlich erscheint, darf zumindest bezweifelt werden. Am gestrigen Samstagabend feierten die Münchner am Nockherberg mit einer internen Feier ausgelassen die Meisterschaft. Dementsprechend spät dürfte der ein oder andere auch ins Bett gegangen sein.

+++ Frauenmannschaft nicht mit dabei +++ Die Frauen des FC Bayern, die das Double aus Meisterschaft und Pokal gewinnen konnten, sind am Sonntag übrigens nicht mit dabei. Ab 14 Uhr steht beim Hamburger SV das letzte Saisonspiel auf dem Programm. Sie werden stattdessen am Montag von Bürgermeister Krause empfangen.