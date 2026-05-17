Bundesliga
Meisterfeier des FC Bayern am Marienplatz hier live im kostenlosen Livestream und TV
Aktualisiert:von ran
ran Fußball
Nach Vorgeschichte mit Davies und Kanada - das wünscht sich der FC Bayern
Videoclip • 01:39 Min
Es ist zwar schon länger rechnerisch klar, aber heute krönt sich der FC Bayern ganz offiziell als neuer und alter deutscher Meister. Im Zuge dessen steht auch die traditionelle Meisterschaftsfeier am Marienplatz auf dem Plan.
Der FC Bayern München ist zum 35. Mal deutscher Meister.
Rechnerisch gewann der Rekordmeister die deutsche Meisterschale schon gegen den VfB Stuttgart, doch die Feierlichkeiten hielten sich nach dem Heimsieg jedoch in Grenzen, da wenige Tage später das DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bayer Leverkusen anstand.
Am 34. Spieltag konnten die Münchner nach einem 5:1 zu Hause gegen den 1. FC Köln die Meisterschaft allerdings richtig zelebrieren.
Dazu gehört auch die traditionelle Vorstellung der Meisterschale am Tag danach vom Balkon des Münchener Rathauses direkt am Marienplatz.
Doch auch alle Fans, die nicht live in Person mit dabei sein können, haben die Möglichkeit, die Feierlichkeiten aus der Ferne zu verfolgen.
Bayern-Meisterfeier im Joyn-Stream
FC Bayern: Läuft die Meisterschaftsfeier heute in München live im Free-TV?
Ja, die Meisterschaftsfeier wird live und kostenlos vom Bayerischen Rundfunk (BR) übertragen.
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Wo gibt es heute einen Livestream vom Marienplatz?
Auf Joyn gibt es einen kostenlosen Livestream der Münchner Meisterschaftsfeier.
Auch der BR bietet in seiner Mediathek parallel einen Livestream an.
Wann beginnt die Übertragung der Bundesliga-Meisterschaftsfeier des FC Bayern Münchens heute?
Die Übertragung der Meisterschaftsfeier beginnt bereits um 12:45 Uhr.
Übersicht zur Meisterschaftsfeier-Übertragung vom FC Bayern München
Datum und Uhrzeit: 17. Mai 2026; 12:45 Uhr
Free-TV: Bayrischer Rundfunk
Livestream: BR24 Sport
Ort: Münchner Marienplatz
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