Bundesliga
FC Bayern: Fans von 1860 München crashen Meisterfeier am Marienplatz
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Hoeneß beschreibt FCB-Saison mit Filmtitel
Videoclip • 03:18 Min
Bei der Meisterfeier des FC Bayern München auf dem Marienplatz sorgten Fans des Stadtrivalen TSV 1860 für einen peinlichen Zwischenfall.
Peinlicher Fan-Fauxpas bei der Meisterfeier des FC Bayern auf dem Marienplatz. Während tausende Anhänger den 35. Meistertitel feierten, wurde mitten in der Menge ein riesiges Banner mit verfremdetem Bayern-Logo ausgerollt. Zunächst offenbar unbemerkt.
Das überdimensionale Logo wurde über die Köpfe der Fans hinweg weitergereicht. Auf den Livebildern des Bayerischen Rundfunks aus der Vogelperspektive konnte man dann erkennen, dass es sich nicht um das offizielle Emblem der Bayern handelte.
Auf einer weißen Raute im Zentrum war der Schriftzug "1860" zu erkennen. Und statt "FC Bayern München" war der Schriftzug "FC Bauern H*rensöhne" zu lesen.
In den sozialen Medien kursierte ein entsprechendes Video sofort. Doch wer eine KI-Verfremdung vermutet, irrt. Laut "Spox" war es offenbar ein Gruß des Stadtrivalen TSV 1860 München. Die Ultra-Gruppierung der Löwen soll für die Aktion verantwortlich sein.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Neuer bemerkt das falsche Banner
Als Manuel Neuer den Fauxpas bemerkte und Stadionsprecher Stefan Lehmann informierte, forderte dieser die Fans auf, das Banner nicht mehr weiterzureichen. "Könnt ihr das mal wegmachen? Ihr seht ja gar nichts", forderte Lehmann.
Wie das Banner tatsächlich unter die Bayern-Anhänger kam, ist bislang noch unklar.
Mehr Bundesliga-News
Bundesliga
Bayern feiert Meisterschaft - alle blicken auf Neuer
WM
WM-Comeback von Neuer? Hoeneß leidet mit Baumann
Bundesliga
Neuer-Verletzung: FC Bayern verkündet Diagnose
Bundesliga
Meisterfeier des FC Bayern am Marienplatz hier live im kostenlosen Livestream und TV
Bundesliga
Millionenregen für Schalke 04
Bundesliga
Relegation zur Bundesliga: Live im Free-TV, im Ticker und im kostenlosen Joyn-Stream