Bei der Meisterfeier des FC Bayern München auf dem Marienplatz sorgten Fans des Stadtrivalen TSV 1860 für einen peinlichen Zwischenfall.

Peinlicher Fan-Fauxpas bei der Meisterfeier des FC Bayern auf dem Marienplatz. Während tausende Anhänger den 35. Meistertitel feierten, wurde mitten in der Menge ein riesiges Banner mit verfremdetem Bayern-Logo ausgerollt. Zunächst offenbar unbemerkt.

Das überdimensionale Logo wurde über die Köpfe der Fans hinweg weitergereicht. Auf den Livebildern des Bayerischen Rundfunks aus der Vogelperspektive konnte man dann erkennen, dass es sich nicht um das offizielle Emblem der Bayern handelte.

Auf einer weißen Raute im Zentrum war der Schriftzug "1860" zu erkennen. Und statt "FC Bayern München" war der Schriftzug "FC Bauern H*rensöhne" zu lesen.

In den sozialen Medien kursierte ein entsprechendes Video sofort. Doch wer eine KI-Verfremdung vermutet, irrt. Laut "Spox" war es offenbar ein Gruß des Stadtrivalen TSV 1860 München. Die Ultra-Gruppierung der Löwen soll für die Aktion verantwortlich sein.