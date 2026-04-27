ran Fußball Bundesliga Steph Curry und LFC-Legende! So kam Aaron Danks zum FC Bayern Videoclip • 01:58 Min Link kopieren Teilen

Die Negativserie geht bei Borussia Mönchengladbach auch neben dem Platz weiter. Zum fünften Mal in sechs Jahren fährt die Borussia finanzielle Verluste ein und halbiert damit das Eigenkapital im Verglich zu 2019.

Drei Spieltage vor Schluss hat die Borussia den Klassenerhalt noch nicht sicher. Dazu hat Borussia Mönchengladbach auch im Geschäftsjahr 2025 Verluste gemacht. Das Minus beim Fußball-Bundesligisten lag nach Steuern bei 3,9 Millionen Euro und bewegte sich damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres (-2,4 Millionen). Borussia Dortmund: 16 Jahre alter Mathis Albert feiert Bundesliga-Debüt gegen Freiburg Das gab Geschäftsführer Stefan Stegemann auf der Mitgliederversammlung am Montagabend bekannt. Allein bei den TV-Erträgen standen im Jahr 2025 fast 5,5 Millionen Euro weniger auf der Habenseite als noch ein Jahr zuvor. Für die Borussia war es das fünfte Minus in den vergangenen sechs Jahren, vor allem die Corona-Zeit hatte den fünfmaligen Meister getroffen. Das Eigenkapital der Gladbacher, das 2019 noch bei 103,3 Millionen und 2024 bei 48,9 Millionen lag, beträgt aktuell 44,9 Millionen Euro. Der Umsatz stieg derweil von 184 auf 189 Millionen.

Präsident Rainer Bonhof: Es sei ein "Scheißjahr" Gladbachs Präsident Rainer Bonhof hat deshalb kurz vor Ablauf der Saison von einem "Scheißjahr" für den fünfmaligen deutschen Meister gesprochen. "Ich hatte gedacht, wir sind stabiler, das ist leider nicht eingetreten. Wir sind alle den Leidensweg mitgegangen", sagte der Weltmeister von 1974 auf der Mitgliederversammlung mit tränenerstickter Stimme. Bonhof und der Rest des Präsidiums sahen sich am Montag auch Rücktrittsforderungen ausgesetzt. Auf Flugblättern drückte die aktive Fanszene ihre Sorge aus. "Borussia Mönchengladbach hat keine Zeit mehr zu verschwenden, auch nicht bis zum Ende der aktuellen Präsidiumslegislatur 2027", war dort zu lesen. Unterschrieben war der Text vom FPMG Supporters Club, der Interessenvertretung für alle Fans von Borussia Mönchengladbach, und den Ultras. Bonhof führt die Borussia seit 2024 an, Wahlen standen auf der Versammlung nicht an. "Es ist uns kein Anliegen, verdiente Vereinslegenden wie Ex-Weltmeister Bonhof hier irgendwie zu demontieren", hieß es weiter. Es bestehe aber der "Eindruck, dass wir aktuell an oberster Stelle nicht so aufgestellt sind, wie es die schwierigen Zeiten erfordern werden."

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