Regionalliga: SpVgg Unterhaching würde wohl auf Aufstieg in die 3. Liga verzichten

In der Regionalliga Bayern kämpfen derzeit zwei Teams um den Aufstieg in die 3. Liga. Doch mit der SpVgg Unterhaching verzichtet offenbar ein Verein freiwillig - wie auch der Spitzenreiter.

Die Regionalliga Bayern bietet in dieser Saison an der Tabellenspitze einen Dreikampf. Doch die Frage nach dem Aufstieg dürfte wohl abseits des Rasens entschieden werden.

Bereits im Februar hatte Spitzenreiter 1. FC Nürnberg II seinen Verzicht auf den Sprung in die Drittklassigkeit erklärt und unter anderem logistische Gründe angeführt. Die Franken reichten dementsprechend keine Unterlagen für die 3. Liga beim DFB ein.

Nun berichtet das Portal "fupa.net", dass auch die SpVgg Unterhaching, aktuell Tabellenzweiter, wohl keinen Aufstieg anstrebt. Der Verzicht habe sich bereits seit Wochen angedeutet, mittlerweile hätten sich die Anzeichen verdichtet. Es handele sich um das Ergebnis einer ehrlichen Analyse.

Damit wäre der Weg frei für die Würzburger Kickers, die drei Spieltage vor dem Saisonende einen Punkt hinter den Hachingern liegen und die Münchner Vorstädter am übernächsten Wochenende zum eigentlichen Aufstiegs-Kracher empfangen.