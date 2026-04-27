WM 2026: Diese Stars verpassen das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada

ran Fußball WM 2026: Versöhnungstelefonat zwischen Undav und Nagelsmann Videoclip • 01:18 Min Link kopieren Teilen

Die WM 2026 rückt näher! Schon vor den Nominierungen ist klar, dass einige große Namen das Turnier verpassen werden. ran gibt einen Überblick.

Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in Kanada, Mexiko und den USA die Weltmeisterschaft statt. Schon jetzt ist aber leider klar, dass einige große Namen das Turnier verletzt verpassen werden. Einer der Stars, die nicht an der WM teilnehmen werden, ist Serge Gnabry. Doch auch andere Nationen müssen auf wichtige Namen verzichten. ran gibt einen Überblick.

Serge Gnabry Bild: IMAGO/DeFodi Images

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Serge Gnabry wird bei der WM 2026 nicht für Deutschland auflaufen. Der Bayern-Star zog sich einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zu. Besonders bitter: Nach guten Leistungen im Klub und in der Nationalmannschaft wäre der Offensivspieler wohl als Stammspieler zum Turnier gereist.

Xavi Simons EINDHOVEN - Xavi Simons of the Netherlands during the friendly international match, Länderspiel, Nationalmannschaft between the Netherlands and Ecuador on March 31, 2026, at Philips Stadium, Netherlands. (Photo by Stefan Koops EYE4IMAGES DeFodi Images) - *** EINDHOVEN Xavi Simons of the Netherlands during the friendly international match between the Netherlands and Ecuador on March 31, 2026, at Philips Stadium, Netherlands Photo by Stefan Koops EYE4IMAGES DeFodi Images Bild: DeFodi Images

Der Ausfall von Xavi Simons ist nicht nur bitter für das Premier-League-Sorgenkind Tottenham Hotspur, sondern auch für die niederländische Nationalmannschaft. Beim 1:0 gegen die Wolverhampton Wanderers soll sich der Offensivspieler einen Kreuzbandriss zugezogen haben. Auf Instagram schrieb Simons selbst: "Man sagt, das Leben kann grausam sein, und heute fühlt es sich genau so an. Meine Saison ist zu einem abrupten Ende gekommen, und ich versuche gerade erst, das zu verarbeiten. Ehrlich gesagt, ich bin am Boden zerstört."

Rodrygo RODRYGO SILVA DE GOES, Brasile, Amichevole, Friendly match, Brazil vs Tunisie 1-1, 18-11-2025, Azione, Action, Single shot AMICHEVOLE 2025-26 BRASILE-TUNISIA 1-1 Bild: Buzzi

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Real-Madrid-Star Rodrygo erlitt ein ähnliches Schicksal. Beim Stadtderby gegen den FC Getafe zog sich der Brasilianer kurz nach seiner Einwechslung einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie einen Riss des äußeren Meniskus im rechten Knie zu. Der 25-Jährige spielte die Partie sogar noch zu Ende und wurde erst in der Kabine untersucht. Mittlerweile wurde der Brasilianer erfolgreich operiert, doch er wird vermutlich für sechs bis neun Monate ausfallen.

Hugo Ekitike November 13, 2025, Paris, Ile-De-France, France: HUGO EKITIKE of France celebrates after scoring a goal in the FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2026 European Qualifiers group D stage game between FRANCE and UKRAINE at the Parc des Princes in Paris, France. France won 4:0 and qualifies for the World Cup 2026. Paris France - ZUMAc179 20251113_zep_c179_077 Copyright: xMickaelxChavetx Bild: ZUMA Press Wire

Die französische Nationalmannschaft wird im Sommer auf Stürmer Hugo Ekitike verzichten müssen. Der Ex-Frankfurter verletzte sich beim Königsklassen-Aus des FC Liverpool. Aufgrund des schweren Achillessehnenrisses wird der Franzose den Rest der Saison sowie die Weltmeisterschaft verpassen.

Éder Militão Bild: IMAGO/Pressinphoto

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Für Real Madrid und Brasilien kommt es sogar doppelt schlimm. Auch Éder Militão verletzte sich bei einem Spiel der Königlichen. Wie die "AS" berichtete, hat sich der 28-Jährige schwer verletzt und wird im Sommer nicht mit nach Amerika fahren können.

Jack Grealish Bild: IMAGO/Sebastian Frej

Bereits Anfang des Jahres zog sich England-Nationalspieler Jack Grealish eine Verletzung am Fuß zu. Der 30-Jährige war für die Saison 2025/2026 von Manchester City an den FC Everton ausgeliehen, doch endete diese nach einer Operation am Fuß frühzeitig. Damit ist die Hoffnung auf einen Platz im starbesetzten England-Kader verschwindend gering.

Gianluigi Donnarumma Bild: IMAGO/Action Plus

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Es ist wohl an niemandem vorbeigegangen: Italien hat zum dritten Mal in Folge die Qualifikation für eine Fußball-Weltmeisterschaft verpasst. Somit muss auch Gianluigi Donnarumma auf eine Reise in die USA, nach Kanada und nach Mexiko verzichten und wartet weiter auf seine erste WM-Teilnahme.

Robert Lewandowski Bild: IMAGO/Ball Raw Images

Nach den Teilnahmen bei den Weltmeisterschaften in Russland und in Katar scheiterte Polen bei der Qualifikation für die WM 2026 nach einem 2:3 gegen Schweden. Somit könnte Robert Lewandowski seine letzte WM bereits hinter sich haben.

Dominik Szoboszlai Bild: IMAGO/Gonzales Photo