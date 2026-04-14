Bundesliga: Hamburger SV sucht weiter Nachfolger für Stefan Kuntz - neuer Kandidat im Gespräch

Der Hamburger SV ist weiter auf der Suche nach einem Nachfolger für Stefan Kuntz. Nun kursiert offenbar ein neuer Name.

Wie die "Bild" berichtet, gehört nun auch Stefan Reuter zu den intern diskutierten Kandidaten. Es soll bereits einen ersten Austausch zwischen den HSV-Verantwortlichen und dem 59-Jährigen gegeben haben.

Nach der Trennung von Stefan Kuntz im Januar intensiviert der Hamburger SV die Suche nach einem neuen Sportvorstand.

Hamburger SV: Stefan Reuter hat bereits FC Augsburg in der Bundesliga etabliert

Reuter ist seit 2013 beim FC Augsburg tätig und hat den Klub nach dem Aufstieg 2011 langfristig in der Bundesliga etabliert - ein Ziel, das auch der HSV verfolgt. Bis 2023 war er als Geschäftsführer Sport aktiv, anschließend wechselte er in die Rolle des Beraters.

Sein Vertrag beim FCA läuft im Sommer aus, eine Verlängerung gilt als unwahrscheinlich. Reuter soll bereit sein, wieder eine führende Position zu übernehmen.

Der HSV hat vor den letzten fünf Spieltagen der Saison relative Planungssicherheit. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt aktuell sechs Punkte.

Unabhängig vom Ausgang der Spielzeit steht ein größerer Kaderumbruch an: Elf Verträge laufen aus, darunter sechs Leihen, die mehr als die Hälfte des Kaderwerts ausmachen.

Neben Reuter wurden zuletzt unter anderem Sebastian Kehl, Oliver Bierhoff und Fabian Wohlgemuth als mögliche Kandidaten für die Nachfolge von Stefan Kuntz genannt.