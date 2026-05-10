ran Fußball Bundesliga RB Leipzig: Rangnick in Kult-Kutte! Mit schmerzhafter Vorgeschichte Videoclip • 01:20 Min Link kopieren Teilen

Der 1. FC Heidenheim wahrt durch einen Dreier beim 1. FC Köln seine Chancen auf die Rettung. Damit verlässt das Team von der Ostalb auch das Tabellenende.

Die Überlebenskünstler des 1. FC Heidenheim hoffen mehr denn je auf den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga. Durch ein 3:1 (2:1) beim 1. FC Köln am vorletzten Spieltag zog das Team von Trainer Frank Schmidt nach Punkten mit dem FC St. Pauli und dem VfL Wolfsburg gleich - und sorgte für ein Saisonfinale, das an Spannung kaum zu überbieten ist. Kommentar: Alles spricht für Urbigs WM-Nominierung Erstmals seit dem 18. Spieltag ist der FCH nicht mehr Schlusslicht. Mit einem Sieg gegen den 1. FSV Mainz 05 am kommenden Samstag ist der Sprung in die Relegation noch möglich. Wenn die Konkurrenten remis spielen, reicht den Heidenheimern ein eigener Sieg. Doppelpacker Jan Schöppner (8./72.) und ein Eigentor des Kölner Verteidigers Kristoffer Lund (28.) lassen den FCH weiter auf die vierte Bundesliga-Saison hoffen.

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Köln trotz Spielkontrolle ohne Effizienz Köln war trotz eines über weite Strecken dominanten Auftritts zu ineffizient. Der zwischenzeitliche Ausgleich durch Marius Bülter war zu wenig (10.). "Jetzt mal ehrlich. Was haben wir noch zu verlieren, schon seit Wochen? Gar nichts - auch heute nicht", sagte Schmidt vor dem Anpfiff bei DAZN. Die erneuten Patzer von St. Pauli und Wolfsburg hatten dem FCH weiterhin die Möglichkeit zur Rettung gelassen. Dafür forderte Schmidt einen Sieg, schließlich sei am letzten Spieltag "alles möglich". FC Bayern München: Kommt ausgerechnet ein PSG-Star im Sommer? Der Auftakt gelang. Nach einem Fehler im Kölner Aufbauspiel nickte der vorgerückte Schöppner ein. Die Gastgeber, die am Samstag auf der Couch auch rechnerisch den Klassenerhalt verbuchten, reagierten allerdings prompt.

Heidenheim konzentriert sich erfolgreich aufs Kontern Zunächst verpasste Sebastian Sebulonsen noch den Ausgleich, einen Neuaufbau, und keine 30 Sekunden später jagte Bülter den Ball aus spitzem Winkel unter die Latte. FCH-Keeper Frank Feller, dem Schmidt überraschend anstelle von Stammtorhüter Diant Ramaj das Vertrauen geschenkt hatte, war machtlos. Danach war Köln dominanter - verhalf aber Heidenheim wieder in die Spur. Einen Abschluss von Arijon Ibrahimovic versuchte FC-Verteidiger Lund kurz vor der Linie zu klären - doch der vermeintliche Befreiungsschlag landete im eigenen Netz. Harry Kane mit historischem Elfmeter-Fehlschuss - Wolfsburger Sabotage sorgt für Wirbel Nach dem Seitenwechsel hielt Heidenheim die FC-Offensive mit großem Einsatz im Griff und erarbeitete sich aussichtsreiche Konterchancen. Schöppner verpasste aus zehn Metern zunächst noch den Doppelpack und eine mögliche Vorentscheidung (62.). Zehn Minuten später machte er es besser und schob überlegt ein.

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