Fußball
Bundesliga: Heidenheim siegt in Köln - Abstiegsfinale spitzt sich zu
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball Bundesliga
RB Leipzig: Rangnick in Kult-Kutte! Mit schmerzhafter Vorgeschichte
Videoclip • 01:20 Min
Der 1. FC Heidenheim wahrt durch einen Dreier beim 1. FC Köln seine Chancen auf die Rettung. Damit verlässt das Team von der Ostalb auch das Tabellenende.
Die Überlebenskünstler des 1. FC Heidenheim hoffen mehr denn je auf den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga.
Durch ein 3:1 (2:1) beim 1. FC Köln am vorletzten Spieltag zog das Team von Trainer Frank Schmidt nach Punkten mit dem FC St. Pauli und dem VfL Wolfsburg gleich - und sorgte für ein Saisonfinale, das an Spannung kaum zu überbieten ist.
Erstmals seit dem 18. Spieltag ist der FCH nicht mehr Schlusslicht. Mit einem Sieg gegen den 1. FSV Mainz 05 am kommenden Samstag ist der Sprung in die Relegation noch möglich. Wenn die Konkurrenten remis spielen, reicht den Heidenheimern ein eigener Sieg.
Doppelpacker Jan Schöppner (8./72.) und ein Eigentor des Kölner Verteidigers Kristoffer Lund (28.) lassen den FCH weiter auf die vierte Bundesliga-Saison hoffen.
Nächste Fußball-Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Montag, 11.05. 18:00 • Fussball
Frauen-Bundesliga live: RB Leipzig - Bayer Leverkusen
115 MinBald verfügbar
Montag, 11.05. 18:00 • Fussball
Frauen-Bundesliga live: RB Leipzig - Bayer Leverkusen
115 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 14.05. 15:40 • Fussball
Frauen-DFB-Pokal live: VfL Wolfsburg - FC Bayern München
155 MinBald verfügbar
Donnerstag, 14.05. 15:40 • Fussball
Frauen-DFB-Pokal live: VfL Wolfsburg - FC Bayern München
155 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 16.05. 13:25 • Fussball
3. Liga live: Jahn Regensburg - Energie Cottbus
125 MinBald verfügbar
Samstag, 16.05. 13:25 • Fussball
3. Liga live: Jahn Regensburg - Energie Cottbus
125 Min
Köln trotz Spielkontrolle ohne Effizienz
Köln war trotz eines über weite Strecken dominanten Auftritts zu ineffizient. Der zwischenzeitliche Ausgleich durch Marius Bülter war zu wenig (10.).
"Jetzt mal ehrlich. Was haben wir noch zu verlieren, schon seit Wochen? Gar nichts - auch heute nicht", sagte Schmidt vor dem Anpfiff bei DAZN. Die erneuten Patzer von St. Pauli und Wolfsburg hatten dem FCH weiterhin die Möglichkeit zur Rettung gelassen. Dafür forderte Schmidt einen Sieg, schließlich sei am letzten Spieltag "alles möglich".
Der Auftakt gelang. Nach einem Fehler im Kölner Aufbauspiel nickte der vorgerückte Schöppner ein. Die Gastgeber, die am Samstag auf der Couch auch rechnerisch den Klassenerhalt verbuchten, reagierten allerdings prompt.
Neueste Bundesliga-Videos
ran Fußball Bundesliga
RB Leipzig: Rangnick in Kult-Kutte! Mit schmerzhafter Vorgeschichte
Videoclip • 01:20 Min
ran Fußball Bundesliga
FC St. Pauli: "Wer sind wir?" Blessin von Frage genervt
Videoclip • 01:04 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern - Vincent Kompany in Sorge: "Schwer zu verkraften"
Videoclip • 01:17 Min
Heidenheim konzentriert sich erfolgreich aufs Kontern
Zunächst verpasste Sebastian Sebulonsen noch den Ausgleich, einen Neuaufbau, und keine 30 Sekunden später jagte Bülter den Ball aus spitzem Winkel unter die Latte. FCH-Keeper Frank Feller, dem Schmidt überraschend anstelle von Stammtorhüter Diant Ramaj das Vertrauen geschenkt hatte, war machtlos.
Danach war Köln dominanter - verhalf aber Heidenheim wieder in die Spur. Einen Abschluss von Arijon Ibrahimovic versuchte FC-Verteidiger Lund kurz vor der Linie zu klären - doch der vermeintliche Befreiungsschlag landete im eigenen Netz.
Nach dem Seitenwechsel hielt Heidenheim die FC-Offensive mit großem Einsatz im Griff und erarbeitete sich aussichtsreiche Konterchancen.
Schöppner verpasste aus zehn Metern zunächst noch den Doppelpack und eine mögliche Vorentscheidung (62.). Zehn Minuten später machte er es besser und schob überlegt ein.
Weitere Bundesliga-News
Bundesliga
"Comeback" des Jahres: Tennisball-Protest unterbricht Spiel
Bundesliga
Fünf Tore: HSV schlägt Freiburg im letzten Heimspiel
Bundesliga
Relegation zur 1. und 2. Bundesliga 2026: Welche Teams sind aktuell dabei? Wann finden die Spiele statt?
Bundesliga
Wildes BVB-Gerücht um Ronaldo-Sohn
Bundesliga
Relegation zur Bundesliga: Live im Free-TV, Ticker und im kostenlosen Joyn-Livestream
Bundesliga
Sommer-Pläne der Bayern: Kommt ein Starstürmer?