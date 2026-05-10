Anfang 2024 waren Fan-Proteste mit Tennisbällen allgegenwärtig. Im Sonntagsspiel zwischen Mainz 05 und Union Berlin ließen die Gästefans wieder Filzbälle fliegen. Diesmal allerdings aus einem anderen Grund.

Etwas mehr als eine Viertelstunde war gespielt zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und Union Berlin, als aus dem Gästeblock zahlreiche Tennisbälle auf den Platz flogen.

Schiedsrichter Florian Exner musste die Bundesliga-Partie minutenlang unterbrechen, damit Ordnungskräfte die Bälle vom Feld räumen konnten. Neben den Tennisbällen war auch ein Volleyball auf dem Rasen gelandet.

Hintergrund der Aktion: Die Union-Fans protestierten gegen späte Anstoßzeiten an Sonntagen.

"Anstoßzeiten fair gestalten. Saison 25/26: 7000 km an Sonntagen, eure Terminierungen bleiben eine Farce", war auf Spruchbändern im Union-Block zu sehen. Anpfiff der Begegnung war am Sonntag um 19:30 Uhr. Nach etwa sieben Minuten konnte die Partie wieder fortgesetzt werden.