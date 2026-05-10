ran Fußball Bundesliga RB Leipzig: Rangnick in Kult-Kutte! Mit schmerzhafter Vorgeschichte Videoclip • 01:20 Min Link kopieren Teilen

Historische Premiere: Marie-Louise Eta hat mit Union Berlin ihren ersten Sieg als Coach in der Fußball-Bundesliga gefeiert.

Die erste Cheftrainerin in der deutschen Eliteklasse gewann mit den Eisernen das Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 3:1 (1:0) und holte im vierten Anlauf den ersten Dreier. Beide Teams hatten sich bereits in der Vorwoche den Klassenerhalt gesichert, im Endspurt geht es nur noch um Kosmetik im Mittelfeld der Tabelle. Andrej Ilic (38.) und ein später Doppelschlag durch Oliver Burke (88.) und Josip Juranovic (90.+1) brachten die Berliner bis auf einen Punkt an die Rheinhessen heran, für die Sheraldo Becker (48.) zwischenzeitlich ausgeglichen hatte. Damit kämpfen beide Klubs noch mit dem Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach am letzten Spieltag um Rang zehn. Für die Mainzer ist Union ein Angstgegner, in den zehn Duellen seit dem 6. Februar 2021 gelang kein einziger Sieg mehr.

Etas erster Sieg gegen ehemaligen Wegbegleiter Für Eta war die Partie das Treffen mit dem alten Weggefährten. Während der Ära Fischer hatte sie einst bei der Profimannschaft von Union Berlin hospitiert. "Deswegen freue ich mich, ihn am Wochenende wiederzusehen", hatte sie im Vorfeld betont. Trotz aller Freundschaft sowie der geklärten Tabellenlage gehe es aber immer noch um das Sportliche - und dafür setzte sie in der Defensive erstmals überhaupt auf eine Vierer- statt eine Dreierkette. Doch diese war zunächst kaum gefordert, vielmehr zeigte sich Union offensiv. Der nach monatelanger Verletzungspause ins Mainzer Tor zurückgekehrte Robin Zentner parierte einen Kopfball von Ilic mit einem herausragenden Reflex (9.).

- Anzeige -

- Anzeige -

Aktuelle Sport-Livestreams kostenlos auf Joyn: Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 11.05. 18:00 • Fussball Frauen-Bundesliga live: RB Leipzig - Bayer Leverkusen Verfügbar auf Joyn 115 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 11.05. 18:00 • Fussball Frauen-Bundesliga live: RB Leipzig - Bayer Leverkusen Verfügbar auf Joyn 115 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 12.05. 13:00 • Radsport Giro d’Italia hier im Livestream Verfügbar auf Joyn 255 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 12.05. 13:00 • Radsport Giro d’Italia hier im Livestream Verfügbar auf Joyn 255 Min Link kopieren Teilen