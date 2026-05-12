ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Erster Sohn ist da - Luis Diaz gibt schon die Flasche Videoclip • 01:07 Min Link kopieren Teilen

Obwohl der 1. FC Heidenheim bereits von vielen Leuten abgeschrieben war, kann sich die Mannschaft von Frank Schmidt am letzten Spieltag noch auf den Relegationsplatz retten. Lothar Matthäus nennt den "Wunderheiler" Frank Schmidt als Grund.

In der Bundesliga war der 1. FC Heidenheim am 26. Spieltag noch zehn Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Viele hatten den Klub bereits als sicheren Absteiger ausgemacht. Bayern-Rekordspieler entscheidet sich gegen den DFB

Eintracht Frankfurt plant wohl Mega-Umbruch mit bis zu 30 Transfers Seitdem hat man aus sieben Spielen drei Siege und drei Unentschieden geholt. Dadurch steht man jetzt mit 26 Zählern punktgleich mit dem Tabellen 16. aus Wolfsburg da. Für Lothar Matthäus ist der große Anteil an diesem Comeback Cheftrainer Frank Schmidt zuzuteilen. Am "Sky"-Mikrofon sagte der Rekordnationalspieler über den 52-Jährigen: "Die Heidenheimer waren schon so gut wie abgestiegen, aber sie sind wieder zurückgekommen. Heidenheim hat einen Wunderheiler, und der heißt Frank Schmidt."

Frank Schmidt als Trainer der Saison? Auch wenn man für das Erreichen von Platz 16 auf die Partie zwischen den beiden Abstiegskonkurrenten des VfL Wolfsburg und des FC St. Pauli angewiesen ist, kann man sich mit einem Sieg gegen Mainz in eine gute Position bringen. Auch Matthäus glaubt daran: "Man kann den Heidenheimern nur größtes Lob zollen, sie lassen sich durch nichts erschüttern und sind stabil. Sie haben in München und in Köln stark gespielt und müssen am Samstag mit einem Sieg gegen Mainz die Voraussetzung dafür schaffen, das Unmögliche doch noch möglich zu machen." Matthäus geht sogar noch weiter: "Ohne die Erfolge anderer Klubs zu schmälern: Sollte Schmidt mit Heidenheim die Klasse halten, wäre das noch einmal ein Pfund mehr als das, was Vincent Kompany mit Bayern, Manuel Baum mit Augsburg, Ole Werner mit Leipzig und all die anderen Trainer geschafft haben."

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