Bundesliga: Lothar Matthäus adelt Frank Schmidt als "Wunderheiler"
Veröffentlicht:von ran.de
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Obwohl der 1. FC Heidenheim bereits von vielen Leuten abgeschrieben war, kann sich die Mannschaft von Frank Schmidt am letzten Spieltag noch auf den Relegationsplatz retten. Lothar Matthäus nennt den "Wunderheiler" Frank Schmidt als Grund.
In der Bundesliga war der 1. FC Heidenheim am 26. Spieltag noch zehn Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Viele hatten den Klub bereits als sicheren Absteiger ausgemacht.
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Seitdem hat man aus sieben Spielen drei Siege und drei Unentschieden geholt. Dadurch steht man jetzt mit 26 Zählern punktgleich mit dem Tabellen 16. aus Wolfsburg da.
Für Lothar Matthäus ist der große Anteil an diesem Comeback Cheftrainer Frank Schmidt zuzuteilen.
Am "Sky"-Mikrofon sagte der Rekordnationalspieler über den 52-Jährigen: "Die Heidenheimer waren schon so gut wie abgestiegen, aber sie sind wieder zurückgekommen. Heidenheim hat einen Wunderheiler, und der heißt Frank Schmidt."
Frank Schmidt als Trainer der Saison?
Auch wenn man für das Erreichen von Platz 16 auf die Partie zwischen den beiden Abstiegskonkurrenten des VfL Wolfsburg und des FC St. Pauli angewiesen ist, kann man sich mit einem Sieg gegen Mainz in eine gute Position bringen.
Auch Matthäus glaubt daran: "Man kann den Heidenheimern nur größtes Lob zollen, sie lassen sich durch nichts erschüttern und sind stabil. Sie haben in München und in Köln stark gespielt und müssen am Samstag mit einem Sieg gegen Mainz die Voraussetzung dafür schaffen, das Unmögliche doch noch möglich zu machen."
Matthäus geht sogar noch weiter: "Ohne die Erfolge anderer Klubs zu schmälern: Sollte Schmidt mit Heidenheim die Klasse halten, wäre das noch einmal ein Pfund mehr als das, was Vincent Kompany mit Bayern, Manuel Baum mit Augsburg, Ole Werner mit Leipzig und all die anderen Trainer geschafft haben."
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Frank Schmidt kämpft bis zum letzten Tag
Für Frank Schmidt eine Auszeichnung, die er sicherlich gerne annimmt. Hatte Matthäus ihm und seiner Mannschaft vorher noch etwas weniger optimistisch zugeredet.
Nach dem Sieg in Köln am vergangenen Sonntag hatte sich Schmidt dennoch darauf bezogen: "Lothar Matthäus hat gestern gesagt: Wolfsburg 60 Prozent, Pauli 30 Prozent, wir 10 Prozent Chance. Ich würde dem Lothar nie widersprechen, aber 10 Prozent sind 1000 Prozent mehr als noch vor ein paar Wochen."
Und kämpferisch zeigte er sich dann erst recht: "Wir glauben dran!"
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