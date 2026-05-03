Die Lage für den FC St. Pauli im Tabellenkeller wird immer dramatischer. Auch gegen den 1. FSV Mainz 05 können die Hamburger ihre Sieglosserie nicht beenden.

Kaum Power, kein Mut - und weiter schwindende Hoffnung: Dem FC St. Pauli droht immer mehr der Abstieg aus der Fußball-Bundesliga. Das Team von Trainer Alexander Blessin enttäuschte beim 1:2 (0:2) gegen den 1. FSV Mainz 05 erneut und blieb lange weit davon entfernt, den Abstand zum rettenden Ufer zu verkürzen.

Die Rheinhessen räumten dagegen das letzte kleine Fragezeichen hinter ihrem Klassenerhalt entschlossen beiseite.

Der für St. Pauli kaum zu kontrollierende Sturmtank Phillip Tietz (6.) und Philipp Mwene (40.) trafen für die Mainzer, die zuvor drei Spiele nicht gewonnen hatten. Noch deutlich länger ist der Negativlauf der Kiezkicker, die nun acht Partien in Folge keinen Dreier mehr holen konnten und ihre Fans zunehmend frustrieren. Der Anschlusstreffer durch Stürmer Abdoulie Ceesay kam zu spät (87.).

Das Blessin-Team leistete sich eine ganz schwache erste Hälfte. Mainz kaufte den Hausherren in den Zweikämpfen klar den Schneid ab und war spielerisch hoch überlegen. Auch im zweiten Durchgang zeigte sich, weshalb St. Pauli das klar offensivschwächste Team der Liga ist.