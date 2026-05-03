Bundesliga
Bundesliga: Mutloser FC St. Pauli in großer Gefahr - 1. FSV Mainz 05 gerettet
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball Bundesliga
FC Schalke: Aufstieg! Spieler machen Muslic nass
Videoclip • 04:50 Min
Die Lage für den FC St. Pauli im Tabellenkeller wird immer dramatischer. Auch gegen den 1. FSV Mainz 05 können die Hamburger ihre Sieglosserie nicht beenden.
Kaum Power, kein Mut - und weiter schwindende Hoffnung: Dem FC St. Pauli droht immer mehr der Abstieg aus der Fußball-Bundesliga. Das Team von Trainer Alexander Blessin enttäuschte beim 1:2 (0:2) gegen den 1. FSV Mainz 05 erneut und blieb lange weit davon entfernt, den Abstand zum rettenden Ufer zu verkürzen.
Die Rheinhessen räumten dagegen das letzte kleine Fragezeichen hinter ihrem Klassenerhalt entschlossen beiseite.
Der für St. Pauli kaum zu kontrollierende Sturmtank Phillip Tietz (6.) und Philipp Mwene (40.) trafen für die Mainzer, die zuvor drei Spiele nicht gewonnen hatten. Noch deutlich länger ist der Negativlauf der Kiezkicker, die nun acht Partien in Folge keinen Dreier mehr holen konnten und ihre Fans zunehmend frustrieren. Der Anschlusstreffer durch Stürmer Abdoulie Ceesay kam zu spät (87.).
Das Blessin-Team leistete sich eine ganz schwache erste Hälfte. Mainz kaufte den Hausherren in den Zweikämpfen klar den Schneid ab und war spielerisch hoch überlegen. Auch im zweiten Durchgang zeigte sich, weshalb St. Pauli das klar offensivschwächste Team der Liga ist.
Nächste Fußball-Livestreams aus Joyn
- Bald verfügbar
Montag, 04.05. 18:00 • Fussball
Frauen-Bundesliga: Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg
115 MinBald verfügbar
Montag, 04.05. 18:00 • Fussball
Frauen-Bundesliga: Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg
115 Min
- Bald verfügbar
Mittwoch, 06.05. 23:15 • Fussball
Champions League-Highlights im Stream
45 MinBald verfügbar
Mittwoch, 06.05. 23:15 • Fussball
Champions League-Highlights im Stream
45 Min
Mainz kontrolliert Spiel beim FC St. Pauli
Eine Woche nach der 0:2-Niederlage gegen Schlusslicht Heidenheim und nach intensiven Diskussionen um die zuletzt schwachen Leistungen schickte Blessin eine auf zwei Positionen veränderte Mannschaft auf den Rasen. Der 52-Jährige hatte sich selbst aufgetragen, eine möglichst resiliente Elf aufzubieten.
Nach dem Patzer von Werder Bremen und dem verpassten Sieg des 1. FC Köln bot sich die Chance, den Druck auf die Konkurrenten mit einem Erfolg wieder deutlich zu erhöhen. Im Hinterkopf haben Kapitän Jackson Irvine und Co. auch den drohenden Abstiegsshowdown am letzten Spieltag gegen den VfL Wolfsburg.
Nach einer ersten Kopfball-Gelegenheit von Tomoya Ando (4.) verloren die Braun-Weißen dann aber komplett den Faden, der Dämpfer durch Tietz' frühen Treffer wirkte sich spürbar aus. Die Brust der zielstrebig kombinierenden 05er war nun breit, sie kontrollierten das Geschehen scheinbar mühelos. Immer wieder lud St. Pauli die Rheinhessen auch mit Abspielfehlern in die Gefahrenzone ein, wie vor Nadiem Amiris letztlich abgeblocktem Versuch (30.), der zweite Gegentreffer war die logische Folge.
Neueste Bundesliga-Videos
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Herr Kompany, ist Ihre Abwehr zu anfällig?
Videoclip • 02:08 Min
ran Fußball Bundesliga
1. FC Heidenheim - Mainka mit Bayern-Flashback: "Wie 2019"
Videoclip • 02:24 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern - Max Eberl mahnt vor PSG: "Anderes Gesicht zeigen"
Videoclip • 02:08 Min
Tietz scheitert an der Latte
Blessin stellte zur zweiten Hälfte von Dreier- auf Viererkette in der Abwehr um und brachte in Connor Metcalfe für Danel Sinani einen frischen Offensivmann. Doch Mainz blieb lange gefährlicher. Tietz verpasste bei einem Kopfball an die Latte die frühe Entscheidung (64.).
Die Hamburger agierten oft viel zu kompliziert - bezeichnend war der verpasste Abschluss des eingewechselten Angreifers Ceesay frei vor dem wenig beschäftigten Mainzer Keeper Daniel Batz (74.). Kurz vor Ende machte es Ceesay besser und sorgte für eine enge Schlussphase.
Weitere Bundesliga-News
Bundesliga
Horror-Zusammenprall: Schlimme Diagnose bei Föhrenbach
Bundesliga
Kurioses Interview: Bayern-Keeper Urbig blockt fast alle Fragen ab
Bundesliga
Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute live im TV, Stream und Liveticker
Bundesliga -
FC Bayern: Vertragsgespräche mit Konrad Laimer stocken
Bundesliga
Fehlende Talentförderung? Kovac widerspricht Vorwürfen
Bundesliga
Kommentar: Diese Defensivleistung wird gegen PSG nicht reichen