ran Fußball Bundesliga BVB-Stars sagen Goodbye - kaum Wehmut im Netz Videoclip • 01:51 Min Link kopieren Teilen

Das leichte Zittern geht vorerst weiter – auch nach dem vorletzten Saisonspiel kann Werder Bremen im Abstiegskampf der Bundesliga noch nicht endgültig aufatmen. Die TSG Hoffenheim darf weiter von der Champions League träumen.

Werder Bremen verlor am Samstagnachmittag mit 0:1 (0:1) bei der TSG Hoffenheim. Theoretisch könnte Bremen somit am letzten Spieltag noch auf den Relegationsplatz 16 zurückfallen – aber nur, falls Wolfsburg am Samstagabend gegen Meister Bayern München gewinnt. Bazoumana Touré (26.) schoss das Tor für die Hoffenheimer, Werder agierte nach der frühen Roten Karte für Yukinari Sugawara (5.) in Unterzahl. Die TSG hat nach dem Heimsieg weiterhin die Möglichkeit, sich für die Champions League zu qualifizieren. Deniz Aytekin erklärt seinen Schiri-Abschied auch mit Elfmeter-Szene um Dirk Nowitzki Weil zeitgleich aber Stuttgart gegen Leverkusen gewann, ist Hoffenheim bei diesem Vorhaben am kommenden Samstag in Mönchengladbach auch vom Ergebnis des punktgleichen VfB abhängig, der das deutlich bessere Torverhältnis hat. Werders Coach Daniel Thioune hatte betont, den Klassenerhalt gerne aus eigener Kraft sichern zu wollen. "Das ist mir sehr wichtig", sagte der 51-Jährige, der im Februar das Traineramt in Bremen übernommen hatte: "Das ist der Auftrag, der an mich gerichtet war."

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