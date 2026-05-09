RB Leipzig spielt in der nächsten Saison wieder in der Champions League. Dabei tun sich die Sachsen gegen den FC St. Pauli überraschend schwer.

RB Leipzig hat das ersehnte Champions-League-Ticket gelöst und zugleich die Abstiegsnot des FC St. Pauli nochmals vergrößert. Vor dem Spiel wurde an die Opfer der Leipziger Amokfahrt erinnert.

Die Leipziger gewannen ihr letztes Saisonheimspiel trotz einer zähen ersten Halbzeit mit 2:1 (1:0) und kehren nach einjähriger Europapokal-Abstinenz in die Königsklasse zurück.

Die Treffer von Xaver Schlager (45.) und Willi Orban (54.) sorgten dafür, dass sich die Sachsen in der kommenden Spielzeit wieder mit den besten Teams Europas messen dürfen. Die Gäste kamen durch Abdoulie Ceesay (86.) noch einmal heran.

St. Pauli droht nach dem neunten sieglosen Spiel nacheinander mehr denn je der Sturz in die Zweitklassigkeit. Die Rettung in die Relegation ist beim Saisonfinale gegen den Abstiegs-Rivalen VfL Wolfsburg am kommenden Wochenende aber weiterhin möglich.

Vor dem Anpfiff herrschte kurzzeitig Stille in der Arena. Mit einer Schweigeminute wurde der Opfer der Amokfahrt in Leipzig vom vergangenen Montag gedacht. Die Spieler von RB liefen mit Trauerflor auf, vor der Leipzig-Kurve stand "Leipzig steht zusammen - in jeder noch so dunklen Stunde!" auf einem Banner geschrieben.