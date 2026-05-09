Der VfB Stuttgart hat nach dem 33. Spieltag die besten Aussichten auf Platz vier. Gegen Leverkusen lassen sich die Schwaben auch nach einem Fehlstart nicht von ihrem Weg abbringen.

Der VfB Stuttgart hat sich im engen Kampf um die Champions League mit einem Statement-Sieg in die Pole Position geschossen. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß zog am vorletzten Spieltag dank eines völlig verdienten 3:1 (2:1) gegen Bayer Leverkusen am direkten Konkurrenten vorbei und ist als Tabellenvierter nur noch einen Schritt von der Qualifikation für die Königsklasse entfernt.

Der überragende Ermedin Demirovic (5.), Maximilian Mittelstädt (45.+7/Foulelfmeter) und Deniz Undav (58.) sorgten nach drei Ligaspielen in Folge ohne Sieg für den enorm wichtigen Dreier. Vor dem letzten Spieltag bei Eintracht Frankfurt liegt das Team von Hoeneß dank der besseren Tordifferenz vor der punktgleichen TSG Hoffenheim.

Leverkusen, das durch Aleix García (1.) früh in Führung gegangen war, hat dagegen drei Punkte Rückstand auf die Konkurrenten und droht die dritte Champions-League-Teilnahme in Folge und damit das anvisierte Saisonziel zu verpassen.

Beide Mannschaften waren sich durchaus bewusst, was im Spiel um die lukrative Königsklasse auf dem Spiel stand. "Es geht um sehr viel", sagte VfB-Trainer Hoeneß, der auf seinen rotgesperrten Kapitän Atakan Karazor verzichten musste, und forderte von den Fans: "Wir müssen gemeinsam richtig was abbrennen."