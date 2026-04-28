ran Fußball Bundesliga FC Bayern - Fans euphorisch: "Baut Kompany eine Statue" Videoclip • 02:00 Min Link kopieren Teilen

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

+++ 28. April, 19:29 Uhr: Berater war wohl in München! Scheitert der Gordon-Transfer am Geld? +++ Anthony Gordon hat mit 17 Toren und fünf Vorlagen für Newcastle in dieser Saison überzeugt. Laut Berichten von "Sky" soll der 25-Jährige auch das Interesse des FC Bayern geweckt haben. Er sei der absolute Favorit für Linksaußen. Und das Interesse ist wohl beidseitig. Der Engländer soll sich an dem Werdegang von Michael Olise orientieren wollen, der sich nach seinem Wechsel aus der Premier League schnell in München eingefunden hat. Ersten Kontakt zwischen dem Management von Gordon und dem deutschen Rekordmeister soll es bereits gegeben haben. Der deutsche Meister wäre anscheinend bereit, 50 bis 60 Millionen Euro Ablöse für Gordon zu zahlen. Wie die "Sport Bild" berichtet, soll Newcastle allerdings 86 Millionen Euro fordern. Eine Summe, die der FCB nicht bezahlen werde. Aufgeben wolle man in München aber nicht. Die Strategie sei es nun, zunächst eine Einigung mit dem Spieler zu erzielen. Berater Gordon Stipic-Wipfler sei in der vergangenen Wochen bereits für Gespräche in München gewesen. Über die Einigung mit dem Spieler wolle man anschließend Druck auf Newcastle ausüben, um die Ablösesumme drücken zu können. Dass die Engländer eine eher durchwachsene Saison spielen und im kommenden Jahr nicht im internationalen Wettbewerb vertreten sind, könnte den Münchnern helfen. Newcastle braucht Einnahmen. Auch Harry Kane soll wohl bereits persönlich mit seinem Landsmann gesprochen haben, um ihn zu überzeugen. Neben dem FC Bayern sollen aber auch der FC Liverpool und der FC Arsenal an Gordon dran sein. Beide zögerten in der Vergangenheit nicht damit, hohe Ablösesummen zu zahlen, wenn sie vom jeweiligen Spieler überzeugt waren. Auch interessant: FC Bayern München - Termin für Meisterfeier am Marienplatz steht wohl fest

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 28. April, 08:31 Uhr: Prescott im Fokus von internationalen Topklubs +++ Der FC Bayern will offenbar verhindern, dass eines seiner spannendsten Torwarttalente frühzeitig ins Ausland wechselt. Nach Informationen von "Sky" beschäftigen sich der FC Chelsea und Juventus Turin mit Leonard Prescott. Der 16 Jahre alte Keeper steht aktuell bei der U19 des deutschen Rekordmeisters unter Vertrag, sein Arbeitspapier läuft noch bis Sommer 2027. Die Münchner sollen deshalb zeitnah Gespräche über eine Verlängerung planen. Prescott rückte in dieser Saison überraschend in den Fokus, ohne bislang ein Pflichtspiel für die Profis absolviert zu haben. Aufgrund der zwischenzeitlich angespannten Torwart-Situation beim FC Bayern stand der Nachwuchskeeper bereits sechsmal im Kader der ersten Mannschaft. Allein diese Nominierungen reichten offenbar aus, um internationale Top-Vereine auf ihn aufmerksam zu machen. Besonders Chelsea gilt seit Jahren als Klub, der früh in junge Torhüter investiert. Die Londoner verpflichteten in der jüngeren Vergangenheit unter anderem Filip Jörgensen, Mike Penders und Gabriel Slonina für hohe Ablösen. Prescott würde in dieses Muster passen: jung, entwicklungsfähig und wegen seiner Vertragssituation perspektivisch wohl deutlich günstiger als etablierte Profis. Auch Juventus Turin soll den gebürtigen New Yorker im Blick haben. Für den FC Bayern ist die Ausgangslage damit klar: Der Klub muss seinem Talent eine überzeugende sportliche Perspektive aufzeigen. Intern traut man Prescott offenbar vor allem wegen seiner Athletik langfristig den Sprung in den Profibereich zu. Lob gab es zuletzt auch von U19-Trainer Peter Gaydarov. Prescott sei "sehr mutig in seinen Aktionen" und für sein Alter bereits "außergewöhnlich weit entwickelt". Auch beim DFB ist der Torwart längst bekannt: Schon in der U15 wurde er erstmals nominiert, für die deutschen U16- und U17-Auswahl-Teams kommt er bislang auf insgesamt zehn Einsätze. Auch interessant: Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München: Champions-League-Halbfinale heute live im Livestream, TV und Ticker

+++ 27. April, 18:12 Uhr: Rummenigge bestätigt - FC Bayern wollte Dembele holen +++ Der FC Bayern wollte 2016 den heutigen PSG-Star und Ballon-d'Or-Preisträger Ousmane Dembele verpflichten. Dies bestätigte Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge gegenüber "t-online": "Bei Dembele war ich noch selbst mit dabei. Wir und vor allem unser damaliger Sportdirektor Michael Reschke wollten ihn unbedingt verpflichten, aber leider ist uns damals Dortmund zuvorgekommen." Für den Flügelspieler zahlte der BVB vor zehn Jahren 35 Millionen Euro an Ablöse. Laut Rummenigge waren die Gründe für die Absage jedoch nicht nur sportlicher Natur: "Dembele spielte damals bei Stade Rennes. Die Klub-Besitzer waren gleichzeitig auch die Besitzer von Puma. Dortmund hatte zu dem Zeitpunkt einen Ausrüstervertrag mit Puma. Dementsprechend war klar, dass wir als Adidas-Klub da nicht unbedingt präferiert zum Zug kommen." Und weiter: "Das war ein wunderbarer Spieler, aber wie man gesehen hat, ist er bei Dortmund auch schnell wieder Richtung Barcelona abgewandert. Er ist ohne Frage ein sehr guter Spieler, der aber auch gut geführt werden muss", betonte der 70-Jährige. Nach nur einem Jahr bei den "Schwarz-Gelben" wechselte Dembele 2017 für knapp 150 Millionen Euro zum FC Barcelona. Aufgrund von zahlreichen Verletzungs- und Disziplinproblemen konnte der Franzose in seiner Rolle als Neymar-Nachfolger bei den Katalanen die Erwartungen nie vollends erfüllen. Sechs Jahre spielte Dembele für "Barca", ehe es ihn im Sommer 2023 für 50 Millionen Euro nach Paris zog.

Fußball-Livestreams auf Joyn Bald verfügbar Mittwoch, 29.04. 19:55 • Fussball Women's Super League: FC Arsenal - Leicester City im Livestream Verfügbar auf Joyn 125 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 29.04. 19:55 • Fussball Women's Super League: FC Arsenal - Leicester City im Livestream Verfügbar auf Joyn 125 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 29.04. 23:00 • Fussball Champions League-Highlights im Stream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 29.04. 23:00 • Fussball Champions League-Highlights im Stream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 02.05. 11:00 • Fussball Sport 1 Doppelpass mit Felix Magath Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 02.05. 11:00 • Fussball Sport 1 Doppelpass mit Felix Magath Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

+++ 25. April, 14:35 Uhr: Bayern-Leihgabe würde Rückkehr "wahnsinnig freuen" +++ Seit Sommer 2023 ist Torwart Daniel Peretz offiziell ein Bayern-Spieler, doch in der laufenden Saison war der Israeli erst an den Hamburger SV ausgeliehen, seit Januar spielt er nun leihweise für den englischen Zweitligisten FC Southampton. Insgesamt absolvierte der inzwischen 25-Jährige lediglich sieben Pflichtspieleinsätze für die Bayern. Dennoch träumt Peretz weiter von einer Chance beim deutschen Rekordmeister. Im Interview mit der "Bild" auf eine Rückkehr zu den Bayern angesprochen, antwortete er: "Ich weiß es noch nicht. Aktuell genieße ich es, jedes Spiel zu spielen. Dann sehen wir, was die Zukunft bringt. Ich habe vollstes Vertrauen, dass mich Gott an den Ort führen wird, der am besten zu mir passt." Peretz weiter: "Wenn das am Ende die Bayern sind, würde ich mich wahnsinnig freuen. Wenn nicht, dann nicht. Aber egal, was passiert – es wird zu meinem Besten sein." Bei Southampton kam Peretz auf bislang 21 Pflichtspieleinsätze, unter anderem beim sensationellen 2:1-Erfolg im Viertelfinale des FA Cup gegen den FC Arsenal.

- Anzeige -