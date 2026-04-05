Bundesliga - "Zustand kritisch": Medizinischer Notfall bei Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln

In der zweiten Halbzeit beim Bundesligaspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln ist es zu einem medizinischen Notfall auf der Haupttribüne gekommen.

Wie die Hessen kurz nach dem 2:2 (0:0) mitteilten, sei der Zuschauer "umgehend versorgt und in eine Klinik gebracht" worden: "Der Zustand wird derzeit als kritisch eingeschätzt. Unsere Gedanken sind bei dem Betroffenen und seinen Angehörigen."

Mehrere Sanitäter kümmerten sich umgehend um die Person. Beide Fanlager stellten nach dem Notfall ihre Unterstützung zwischenzeitlich ein.