Bundesliga - 1. FC Köln: Trainer-Ikone Friedhelm Funkel rät Said El Mala zu Verbleib

ran Fußball DFB-Team: Altkleidercontainer geplündert? Nick Woltemade sorgt für Aufsehen Videoclip • 01:54 Min Link kopieren Teilen

Trainer-Ikone Friedhelm Funkel hat einen ganz konkreten Rat für den heftig umworbenen Kölner Shootingstar Said El Mala.

Mit zehn Toren und vier Vorlagen in der laufenden Bundesliga-Saison ist Said El Mala der absolute Shootingstar beim 1. FC Köln. Um den 19-Jährigen ranken sich aufgrund seiner rasanten Entwicklung auch schon längere Zeit Transfergerüchte, obwohl El Mala noch einen Vertrag bis zum Sommer 2030 bei den Domstädtern hat. Kommentar: Nils-Ole Book könnte für den BVB zum absoluten Glücksgriff werden Vor allem der Premier-League-Klub Brighton soll heiß auf El Mala sein. Zuletzt wurde berichtet, dass sowohl er als auch Bruder Malek El Mala im Sommer 2026 von Köln zu Brighton wechseln könnten. Inmitten der Transfergerüchte äußerte sich nun Trainer-Ikone Friedhelm Funkel zur sportlichen Zukunft, und der 72-Jährige hat einen Rat für das FC-Juwel.

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Funkel plädiert für El-Mala-Verbleib in Köln "Also wenn ich ihm einen Rat geben dürfte, würde ich sagen, er soll noch ein Jahr beim FC spielen, dann wird er in der nächsten Saison mit Sicherheit ganz, ganz viele Spiele von Anfang an machen", sagte Funkel bei "RTL/ntv" und "sport.de". Funkel, der mit Köln in der Vorsaison als Interimscoach den Aufstieg in die Bundesliga schaffte, ist sich sicher, dass El Malas positive Entwicklung auch beim FC weitergehen würde. "Er wird sich stabilisieren. Er wird körperlich stärker werden. Er wird im Zweikampf natürlich robuster werden. Und das ist ja alles das, was du auch in England brauchst. Und darum würden ihm noch mal 34 Spiele beim FC in der Bundesliga im nächsten Jahr richtig gut tun", erklärte der erfahrene Fußball-Lehrer.

El Mala zur WM? Funkel hat Zweifel und zieht Karl-Vergleich Ebenfalls offen ist, ob Kölns bislang erfolgreichster Scorer der Saison den Sprung auf den WM-Zug schaffen wird. Funkel hat daran aber ohnehin Zweifel. "Ich persönlich glaube nicht, dass er mit zur WM fährt. Er ist ein hochtalentierter Spieler. Er hat ganz, ganz viel. Aber er hat auch noch nicht diese internationale Erfahrung", analysierte Kölns Aufstiegs-Trainer. Um seine Einschätzung zu untermauern, zieht er auch einen Vergleich mit Bayern Münchens Shootingstar Lennart Karl: "Er hat noch keine internationalen Spiele gemacht wie zum Beispiel der gleichaltrige Lennart Karl vom FC Bayern München. Der hat schon Champions League gespielt, der hat wichtige Tore bei Champions-League-Spielen gemacht." Deshalb kommt Funkel auch zum Schluss, dass die WM für El Mala "in ein paar Wochen noch zu früh ist". Bei den Länderspielen im März fehlt El Mala auch im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann, spielt stattdessen mit der U21 in der EM-Qualifikation gegen Nordirland (Freitag, ab 17:30 Uhr im Joyn-Livestream).

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