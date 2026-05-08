Borussia Dortmund zeigt sein neues Heimtrikot – Hommage an die Heimat

Neues Heimtrikot für den BVB: Die Dortmunder haben das Jersey für die kommende Saison präsentiert. Als Hommage an die Heimat.

Die neue Saison der Bundesliga wirft ihre Schatten voraus. Besser gesagt: die Trikots. Denn die Mannschaften stellen nach und nach die offizielle Bekleidung für die kommende Spielzeit vor. Für Fans der Zeitpunkt, sich noch mehr auf die neue Saison zu freuen - oder das Design wahlweise zu kritisieren oder zu verteufeln.

Am Freitag zeigte Borussia Dortmund das neue Jersey, das am Abend im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (ab 20:30 Uhr im Liveticker) auch das Debüt auf dem Platz feiern wird.

Dabei ist das Design "in der Geschichte von Industrie, Stahl und Beton verwurzelt, die eine der symbolträchtigsten Städte des Fußballs geprägt hat", wie es in der Mitteilung heißt.