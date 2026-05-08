Bundesliga
Borussia Dortmund zeigt sein neues Heimtrikot – Hommage an die Heimat
Veröffentlicht:von Andreas Reiners
ran Fußball Bundesliga
BVB-Fans begeistert von neuem Trikot: "Sexy Teil"
Videoclip • 01:20 Min
Neues Heimtrikot für den BVB: Die Dortmunder haben das Jersey für die kommende Saison präsentiert. Als Hommage an die Heimat.
Die neue Saison der Bundesliga wirft ihre Schatten voraus. Besser gesagt: die Trikots. Denn die Mannschaften stellen nach und nach die offizielle Bekleidung für die kommende Spielzeit vor. Für Fans der Zeitpunkt, sich noch mehr auf die neue Saison zu freuen - oder das Design wahlweise zu kritisieren oder zu verteufeln.
Am Freitag zeigte Borussia Dortmund das neue Jersey, das am Abend im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (ab 20:30 Uhr im Liveticker) auch das Debüt auf dem Platz feiern wird.
Dabei ist das Design "in der Geschichte von Industrie, Stahl und Beton verwurzelt, die eine der symbolträchtigsten Städte des Fußballs geprägt hat", wie es in der Mitteilung heißt.
BVB-Trikot: Zeche Minister Stein und das U
Das zentrale Element des Trikots ist ein Grafikmuster, das auf zwei der bekanntesten Wahrzeichen Dortmunds verweist: die Zeche Minister Stein, deren Stilllegung sich 2027 zum 40. Mal jährt, und das Dortmunder U, das in diesem Jahr sein hundertjähriges Bestehen feiert. Zusammen sollen sie für die Stadt Dortmund stehen.
Das klassische BVB-Gelb wird durch ein Strukturmuster zum Leben erweckt, das die architektonischen Linien und industriellen Formen der Zeche sowie der sie umgebenden Stadtsilhouette widerspiegelt. "Alte Elemente werden neu interpretiert, Geschichte wird mit Stolz getragen. Das Ergebnis ist eines der markantesten Trikots in der jüngeren Vereinsgeschichte - unverkennbar BVB", heißt es weiter.
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