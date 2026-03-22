Das Spiel zwischen dem BVB und dem Hamburger SV war sportlich intensiv. Auch danach ging es hoch her, allerdings zwischen den Anhängern beider Vereine.

Eskalation nach dem Bundesliga-Topspiel!

Nach dem Duell zwischen Borussia Dortmund und dem Hamburger SV kam es in der Dortmunder Innenstadt zu heftigen Ausschreitungen.

Wie die Polizei mitteilte, ereigneten sich die Vorfälle während der Abreise der HSV-Fans. Dabei wurden die Fan-Busse des Aufsteigers von mehreren hundert vermummten Angreifern attackiert.

Die Polizei ging mit massiven Kräften vor, um die Auseinandersetzung zu beenden. Informationen über mögliche Verletzte lagen am Sonntag zunächst nicht vor.

Demnach wurden insgesamt 152 Personen in Gewahrsam genommen und deren Personalien festgestellt. Es soll sich bei den Festnahmen aber zum Großteil um HSV-Fans gehandelt haben. "Das sind die Personen, die wir am Abend vor Ort antrafen. Ob zuvor noch mehr BVB-Fans in das Geschehen involviert waren, entzieht sich derzeit unserer Kenntnis", zitiert die "Bild" einen Polizeisprecher.

Während mehrere der Anhänger wegen Landfriedensbruchs angezeigt wurden, kamen letztlich alle wieder auf freien Fuß. Die Busse wurden anschließend aus der Stadt eskortiert.