Bundesliga
BVB gegen HSV: Massenschlägerei! Über 150 Festnahmen nach Bundesliga-Topspiel
Aktualisiert:von ran.de/SID
ran Fußball Bundesliga
"BVB räumt auf!" - die Netzreaktionen zum Kehl-Aus
Videoclip • 02:03 Min
Das Spiel zwischen dem BVB und dem Hamburger SV war sportlich intensiv. Auch danach ging es hoch her, allerdings zwischen den Anhängern beider Vereine.
Eskalation nach dem Bundesliga-Topspiel!
Nach dem Duell zwischen Borussia Dortmund und dem Hamburger SV kam es in der Dortmunder Innenstadt zu heftigen Ausschreitungen.
Wie die Polizei mitteilte, ereigneten sich die Vorfälle während der Abreise der HSV-Fans. Dabei wurden die Fan-Busse des Aufsteigers von mehreren hundert vermummten Angreifern attackiert.
Die Polizei ging mit massiven Kräften vor, um die Auseinandersetzung zu beenden. Informationen über mögliche Verletzte lagen am Sonntag zunächst nicht vor.
Demnach wurden insgesamt 152 Personen in Gewahrsam genommen und deren Personalien festgestellt. Es soll sich bei den Festnahmen aber zum Großteil um HSV-Fans gehandelt haben. "Das sind die Personen, die wir am Abend vor Ort antrafen. Ob zuvor noch mehr BVB-Fans in das Geschehen involviert waren, entzieht sich derzeit unserer Kenntnis", zitiert die "Bild" einen Polizeisprecher.
Während mehrere der Anhänger wegen Landfriedensbruchs angezeigt wurden, kamen letztlich alle wieder auf freien Fuß. Die Busse wurden anschließend aus der Stadt eskortiert.
Mehr Videos
ran Fußball Bundesliga
"BVB räumt auf!" - die Netzreaktionen zum Kehl-Aus
Videoclip • 02:03 Min
ran Fußball Bundesliga
BVB - Niko Kovac macht DFB-Ansage: "Glaube, er fährt zur WM"
Videoclip • 01:19 Min
ran Fußball Bundesliga
Leon Draisaitl beim Bayern-Spiel: "Auch ohne Müller sehr lustig"
Videoclip • 01:21 Min
BVB vs. HSV: Polizei-Ermittlungen laufen nach Massenschlägerei
Wie die "Bild" berichtet, geht die Polizei davon aus, dass sich die Hooligans beider Mannschaften zu der Schlägerei verabredet hatten. Nähere Einzelheiten sollen nach dem Abschluss der Ermittlungen am Montag bekannt gegeben werden.
Der BVB hatte das Spiel gegen den HSV mit 3:2 gewonnen.
Auch interessant: BVB vs. HSV: Joker und Beier top, Adeyemi von der Rolle - die Noten
Weitere Fußball-News
Bundesliga
Borussia Dortmund und Sebastian Kehl gehen getrennte Wege
Bundesliga
Olise zu Real? Krösche kontert Hoeneß
WM 2026: Bundesliga-Trainer fordert frühzeitige Debatte
Europa League
Europa League 2025/26 live: Spielplan, deutsche Klubs, TV-Übertragung, Ticker und Stream
Fußball-Bundesliga
Bundesliga: Darum findet am ersten April-Wochenende kein Spiel am Freitagabend statt
WM-Qualifikation Playoffs
WM-Qualifikation: Die europäischen Playoffs im Livestream