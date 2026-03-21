Bundesliga
Borussia Dortmund vs. Hamburger SV: Joker und Beier top, Adeyemi von der Rolle - die Noten
Veröffentlicht:von Martin Jahns
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Videoclip • 01:12 Min
Borussia Dortmund zeigt gegen den HSV zwei Gesichter. Auf eine Halbzeit zum Vergessen folgte ein wuchtiger Sturmlauf mit neuem Personal. Die Noten der BVB-Stars.
Von Martin Jahns
Borussia Dortmund hat beim 3:2 (0:2) gegen den Hamburger SV Moral bewiesen und einen Zwei-Tore-Rückstand mit am Ende 25:4 Torschüssen verdient gedreht.
Dabei zahlte ein zuletzt gefeierter Youngster Lehrgeld. Von den nicht für die Länderspielpause berücksichtigten Maximilian Beier und Karim Adeyemi zeigte nur einer eine starke Reaktion. Und: Niko Kovacs Joker stachen.
Die Noten der BVB-Stars.
Gregor Kobel
Beim 0:1 machtlos, kurz darauf vereitelt er das nächste Gegentor bei einem Schuss aufs kurze Eck. Auch beim zweiten Gegentor kann der Schweizer nichts machen. Ansonsten ist er nahezu beschäftigungslos. ran-Note: 3
Luca Reggiani
Gegen Augsburg noch gefeierter Torheld, zahlt der 18-Jährige diesmal in seinem fünften Bundesliga-Einsatz Lehrgeld. Beim ersten Gegentor entwischt ihm Torschütze Otele hinter dem Rücken. Vor dem 0:2 lässt er sich im Spielaufbau den Ball in der eigenen Hälfte abnehmen und leitet so die Situation vor dem Gegentor ein. Kovac reagiert und nimmt den Youngster zur Pause raus. ran-Note: 5
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Waldemar Anton
Hat bei den Gegentoren nach den Fehlern seiner Nebenmänner keine Chance, noch entscheidend einzugreifen. Ansonsten wiederum hinten kaum gefordert. ran-Note: 3
Nico Schlotterbeck
Wie auch Anton an den Gegentreffern schuldlos. In der 36. Minute hat er Pech, als er den Ball nach einer Ecke an die Latte köpft. ran-Note: 3
Julian Ryerson
Ist wie üblich offensiv auffälliger als Svensson auf der anderen Seite. Wie gewohnt mit gefährlichen Standards und Flanken, allerdings lange ohne zählbaren Ertrag – bis zum 2:2, als seine Flanke Guirassy in Szene setzt. ran-Note: 3
Felix Nmecha
Der Nationalspieler zeigt wie auch das Team zwei Gesichter: Nmecha verliert vor dem 0:2 den entscheidenden Zweikampf und legt dann auch noch in der 45. Minute den Elfmeter zum möglichen 1:2 neben das Tor. Aber Nmecha wirkt danach besonders angestachelt, wird im Angriffsspiel immer aktiver: In der 49. Minute scheitert er mit einem Lupfer knapp am stark reagierenden HSV-Keeper Heuer Fernandes. Zeigt eine starke Reaktion nach den unglücklichen Szenen in der ersten Hälfte. ran-Note: 3
Jobe Bellingham
Der Engländer spielt über weite Strecken unscheinbar, aber auch ohne größere Fehler. Anfang der zweiten Hälfte leitet er mit einem schönen Steckpass auf Beier eine Großchance ein. Seinen Schuss in der 82. Minute blockt Muheim mit dem Arm und sorgt so für den dritten BVB-Elfmeter. ran-Note: 3
Daniel Svensson
Leistet sich nach eigentlich stabilem Start in der 19. Minute einen Aussetzer und lässt sich in der eigenen Hälfte den Ball viel zu leicht von Mikelbrencis abnehmen. Der Lapsus führt zum 0:1. Auch nach vorne gelingt ihm nicht viel. In der 58. Minute wird der Schwede ausgewechselt. ran-Note: 5
Marcel Sabitzer
Unauffälliger Auftritt des Österreichers. In der ersten Hälfte fällt er lediglich mit einer Torschussvorlage für Beier auf. Auch danach kein Faktor, wird nach gerade einmal 33 Ballkontakten in 58 Spielminuten ausgewechselt. ran-Note: 4
Maximilian Beier
Hat die erste Riesen-Chance des Spiels in der 7. Minute, die er sich mit Pressing selbst erarbeitet, scheitert aber am langen Bein von Heuer Fernandes. Wirkt nach seiner Nichtnominierung fürs DFB-Team besonders motiviert, sucht immer wieder robust die Zweikämpfe und behauptet sich auch körperlich gut gegen die HSV-Defensive. Kurz vor der Pause holt er nach einem Kontakt im Strafraum theatralisch einen Elfmeter für sein Team heraus. Tolle Vorlage für Nmechas Riesenchance in der 49. Minute. Nach gut einer Stunde rückt er nach der Einwechslung von Fabio Silva etwas nach hinten, ehe er in der 72. Minute zum zweiten Mal einen Elfmeter herausholt – diesmal eindeutig. Lange der beste Borusse auf dem Platz und in der Form auch einer für die WM. ran-Note: 2
Karim Adeyemi
Der Gegenentwurf zu Beier: Startet in der Sturmspitze, aber wirkt im Gegensatz zu seinem ebenfalls nicht fürs DFB-Team berücksichtigten Teamkollegen alles andere als extra motiviert. Seine auffälligste Szene der ersten Halbzeit hat Adeyemi mit einem Frustfoul quasi mit dem Pausenpfiff. Dafür sieht er Gelb. Der Tiefpunkt einer mauen Hälfte mit gerade einmal acht Ballkontakten und gleichzeitig seine letzte Aktion. Für ihn kommt nach der Pause Guirassy. ran-Note: 5
Ramy Bensebaini (ab 46. Minute)
Kommt zur 2. Halbzeit für Reggiani – und wird zum Matchwinner. Hinten hat er gegen die defensiven Hamburger wenig zu tun, dafür ist er vom Elfmeterpunkt eiskalt: In der 73. und 84. Minute verlädt er Heuer Fernandes jeweils gekonnt. Seine Saisontore drei und vier und die Tore zum BVB-Sieg. ran-Note: 2
Serhou Guirassy (ab 46. Minute)
Ersetzt Adeyemi in der Sturmspitze. In der 58. Minute hat er seine erste Torchance, legt einen Kopfball aber deutlich vorbei. Gut zehn Minuten später verfehlt er das Tor erneut. Im Gegensatz zu Adeyemi strahlt er mehr Torgefahr aus und belohnt sich dann beim 2:2-Ausgleich selbst: Erst wird sein Kopfball pariert, dann wird sein Nachsetzen im Liegen erst hinter der Torlinie gestoppt. Es ist sein 13. Saisontor. Hätte in der Nachspielzeit noch auf 4:2 erhöhen können, scheitert aber am HSV-Keeper. ran-Note: 2
Fabio Silva (ab 58. Minute)
Kommt für Svensson und soll die Offensive auf dem linken Flügel stärken. In der 66. Minute schlenzt er den Ball knapp über das Tor. Hat sein zweites Saisontor auf dem Fuß, doch Heuer Fernandes pariert seinen Schuss stark. In der Nachspielzeit setzt er Guirassy dann noch einmal überlegt mit der Hacke in Szene. Guter Auftritt des Portugiesen. ran-Note: 2
Carney Chukwuemeka (ab 58. Minute)
Der Engländer ist nach seiner Einwechslung deutlich auffälliger als Sabitzer. Ist an vielen Angriffen beteiligt und spielt unter anderem vor dem zwischenzeitlichen 2:2 Ryerson frei. Ordentlicher Auftritt des Jokers. ran-Note: 3
Julian Brandt (90.+6)
Kommt in der Nachspielzeit für Nmecha und absolviert seinen 300. Einsatz für den BVB. ran-Note: Ohne Bewertung
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