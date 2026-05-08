BVB-Stars sagen Goodbye - kaum Wehmut im Netz

Eintracht Frankfurts Sportvorstand bestätigt, dass der angeschlagene Trainer Albert Riera auch am 34. Spieltag auf der Bank der Hessen sitzen wird.

Albert Riera bleibt mindestens bis zum Saisonende der Bundesliga Trainer von Eintracht Frankfurt. Das bestätigte Markus Krösche nach der 2:3 (1:2)-Niederlage am Freitagabend bei Borussia Dortmund.

Der Sportvorstand der Hessen bejahte die Frage, ob der Spanier auch beim letzten Spiel gegen den VfB Stuttgart auf der Bank sitzt.

Ob Riera auch darüber hinaus Coach der Eintracht bleibt, wollte Krösche nicht kommentieren.