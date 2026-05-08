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Bundesliga - Krösche: Riera auch am letzten Spieltag Trainer von Eintracht Frankfurt
Veröffentlicht:von SID
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BVB-Stars sagen Goodbye - kaum Wehmut im Netz
Videoclip • 01:51 Min
Eintracht Frankfurts Sportvorstand bestätigt, dass der angeschlagene Trainer Albert Riera auch am 34. Spieltag auf der Bank der Hessen sitzen wird.
Albert Riera bleibt mindestens bis zum Saisonende der Bundesliga Trainer von Eintracht Frankfurt. Das bestätigte Markus Krösche nach der 2:3 (1:2)-Niederlage am Freitagabend bei Borussia Dortmund.
Der Sportvorstand der Hessen bejahte die Frage, ob der Spanier auch beim letzten Spiel gegen den VfB Stuttgart auf der Bank sitzt.
Ob Riera auch darüber hinaus Coach der Eintracht bleibt, wollte Krösche nicht kommentieren.
Frankfurt droht Europapokal-Qualifikation zu verpassen
"Wir haben heute das Spiel verloren. Es ist natürlich extrem ärgerlich. Jetzt geht es darum, dass wir alle zusammen das Spiel gegen Stuttgart gewinnen", antwortete er auf die entsprechende Frage. "und dann setzen wir uns, und das machen wir grundsätzlich immer so, zusammen".
Riera ist seit Anfang Februar Trainer der Eintracht, er folgte auf den entlassenen Dino Toppmöller. Die Mannschaft konnte er sportlich aber nicht stabilisieren, erstmals seit fünf Jahren könnte Frankfurt die Qualifikation für den Europapokal verpassen. Auch Rieras Auftreten in der Öffentlichkeit wirkte oft unglücklich.
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