Am 33. Spieltag der Bundesliga empfängt Borussia Dortmund die Frankfurter Eintracht. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Der 33. Spieltag steht im Zeichen des Wiedersehens von Borussia Dortmunds Coach Niko Kovac mit seinem Ex-Klub Eintracht Frankfurt.

Während die Dortmunder das Saisonziel Champions-League-Qualifikation längst in der Tasche haben, steckt Kovac' Ex-Klub Frankfurt in einer Krise.

Der erst vor einigen Monaten verpflichtete Eintracht-Coach Albert Riera ist aktuell mächtig unter Druck, zuletzt verweigerte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche öffentlich ein Bekenntnis zum angeschlagenen Spanier nach der 1:2-Heimpleite gegen den Hamburger SV.

Das Hinrundenduell zwischen der Eintracht und Borussia Dortmund hatte es in sich. Beim spektakulären 3:3 Anfang Januar erzielte der ehemalige BVB-Profi Mahmoud Dahoud in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit dem 3:2 den vermeintlichen Siegestreffer der Hessen.

Doch den Schlusspunkt setzte drei Minuten später dann doch noch Carney Chukwuemeka mit dem Last-Minute-Ausgleich des BVB.

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