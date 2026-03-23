MLS: Griezmann vor Wechsel zu Orlando City

ran Fußball Bundesliga "BVB räumt auf!" - die Netzreaktionen zum Kehl-Aus Videoclip • 02:03 Min Link kopieren Teilen

Lange Zeit wurde über einen Wechsel von Antoine Griezmann in die MLS spekuliert - jetzt soll der Wechsel kurz vor dem Abschluss stehen.

Antoine Griezmann steht Informationen der Nachrichtenagentur AFP zufolge vor einem Sommer-Wechsel von Atlético Madrid in die USA. Der französische Fußball-Weltmeister von 2018 hat demnach die Freigabe erhalten, während der Länderspielpause nach Florida zu fliegen, um seinen Vertrag beim Orlando City SC zu unterschreiben. Borussia Dortmund: Trennung von Sebastian Kehl ist eine Chance für beide Seiten - ein Kommentar Gerüchte über einen Transfer des 35-Jährigen gab es schon seit Wochen. Griezmann hatte zuletzt erklärt, er wolle die Saison mit Atlético zu Ende spielen. Der elfmalige Meister ist in der Liga Vierter und steht im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Barcelona mit dem deutschen Trainer Hansi Flick.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

- Anzeige -

- Anzeige -