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MLS: Griezmann vor Wechsel zu Orlando City
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 02:03 Min
Lange Zeit wurde über einen Wechsel von Antoine Griezmann in die MLS spekuliert - jetzt soll der Wechsel kurz vor dem Abschluss stehen.
Antoine Griezmann steht Informationen der Nachrichtenagentur AFP zufolge vor einem Sommer-Wechsel von Atlético Madrid in die USA. Der französische Fußball-Weltmeister von 2018 hat demnach die Freigabe erhalten, während der Länderspielpause nach Florida zu fliegen, um seinen Vertrag beim Orlando City SC zu unterschreiben.
Gerüchte über einen Transfer des 35-Jährigen gab es schon seit Wochen. Griezmann hatte zuletzt erklärt, er wolle die Saison mit Atlético zu Ende spielen. Der elfmalige Meister ist in der Liga Vierter und steht im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Barcelona mit dem deutschen Trainer Hansi Flick.
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La Liga: Griezmann spielte fast 500 Mal für Atlético
Am Sonntag hatte Griezmann mit Atlético das Liga-Derby bei Real Madrid 2:3 verloren. Auch spanische Medien sowie der Transfer-Insider Fabrizio Romano berichten von einem unmittelbar bevorstehenden Wechsel.
Griezmann befand sich seit der Ankunft von Julian Alvarez in der vergangenen Saison vermehrt in der Reservisten-Rolle bei Atlético. Dennoch brachte es der Franzose in der abgelaufenen Saison auf 15 Scorer in der spanischen La Liga. In diesem Jahr kommt er bisher nur auf sieben.
Der 35-Jährige bestritt insgesamt 488 Pflichtspiele - alle unter Trainer Diego Simeone - für den Klub aus Madrid. Zur Saison 2019/20 wechselte er für 120 Millionen Euro Ablöse zum FC Barcelona, eher er zur Spielzeit 2021/22 erst per Leihe und 2023/24 fest für 22 Millionen zurückkehrte.
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