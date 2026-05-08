Eintracht Frankfurt – Albert Riera vor dem Aus? Angeblich mehrere Nachfolge-Kandidaten

ran Fußball Bundesliga Eintracht Frankfurt: Riera ohne Sorgen zu eigener Zukunft Videoclip • 03:19 Min Link kopieren Teilen

Albert Riera steht vor dem Spiel von Eintracht Frankfurt bei Borussia Dortmund am Freitag gehörig unter Druck. Es kursieren bereits Nachfolge-Kandidaten.

Sitzt Albert Riera am Freitag zum Auftakt des 33. Bundesliga-Spieltags zum letzten Mal auf der Bank von Eintracht Frankfurt? Die Hessen müssen bei Borussia Dortmund ran (ab 20:30 Uhr im Liveticker). Riera wackelt nach schwachen Leistungen, einer sportlich mageren Ausbeute und teilweise seltsamen PK-Auftritten immer mehr. Inzwischen wird über mögliche Nachfolger spekuliert.

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Frankfurt unter Riera mit durchwachsener Bilanz Wie "Sky" berichtet, könnte es sogar zu einer kurzfristigen Trennung kommen, falls es in Dortmund ein sportliches Desaster geben sollte. Ein Blitzaus soll aber nur die letzte Maßnahme sein. Rieras Bilanz ist durchwachsen. In zwölf Bundesliga-Spielen gelangen vier Siege, es gab dazu vier Unentschieden und vier Niederlagen. Borussia Dortmund zeigt sein neues Heimtrikot – Hommage an die Heimat Zu selten zeigte die Eintracht in dem Zeitraum attraktiven Fußball, den sich Riera auf die Fahnen schreibt. Als Achter könnten die Frankfurter zudem das internationale Geschäft verpassen. Das sind einige Argumente, die gegen den Coach sprechen.

Eintracht Frankfurt: Gibt es ein Trainer-Comeback? Wie es weiter heißt, sondiere die Eintracht daher für eine mögliche Trennung nach der Saison den Trainermarkt. Demnach sollen vier Namen auf der Liste stehen, wobei nur einer konkret genannt wird: Matthias Jaissle soll ein Kandidat sein. Er stand wohl auch vor der Verpflichtung von Ex-Trainer Dino Toppmöller 2023 auf der Liste. Der frühere Bundesliga-Profi ist im Moment Coach in Saudi-Arabien bei Al-Ahli, gewann mit dem Klub zuletzt zweimal die AFC Champions League. Gefallen ist auch der Name Adi Hütter, der die Eintracht von 2018 bis 2021 trainiert hatte. Er ist seit Oktober 2025 ohne Klub. Wie die "Frankfurter Rundschau" berichtet, wird Hütter diskutiert "und würde das gerne machen". Unstimmigkeiten nach seinem Wechsel seien bereits ausgeräumt. Eine "Hessenschau"-Umfrage zeigt, dass die Idee bei den Fans Anklang findet. Ein Großteil würde eine Rückkehr begrüßen.

Eintracht Frankfurt: So sieht Riera seine Situation Ebenfalls genannt werden Jacob Neestrup, Kjetil Knutsen und Alexander Blessin, aktuell Trainer beim FC St. Pauli. Die beiden Erstgenannten waren bereits Kandidaten, als Riera den Vorzug erhielt. Klar ist: Viel wird von den letzten beiden Spielen und dem Saisonziel Europapokal abhängen. Riera selbst bleibt gelassen, was seine Zukunft angeht. "Ich mache mir keine Gedanken über meine Zukunft, das ist nicht wichtig. Es zählt nur das Team und, in diesen zwei Spielen Punkte zu holen", sagte der 44-Jährige am Donnerstag. Er wisse aber "ganz genau, wie es in diesem Beruf abläuft. Ich sage selber zu mir: Albert, wenn du nicht genug gewinnst, dann halt ein anderer. So ist es."

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