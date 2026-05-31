Eintracht Frankfurt holt Ex-Trainer zurück - "etwas ganz Besonderes und emotional"

Eintracht Frankfurt klärt seine Trainerfrage. Die Hessen bauen auf einen früheren Erfolgscoach, der nach eigenen Angaben noch nicht fertig ist mit dem Verein.

Adi Hütter kehrt nach fünf Jahren als Trainer zum Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt zurück. Wie der Verein am Sonntag mitteilte, unterzeichnete der Österreicher einen Vertrag bis Sommer 2029 und übernimmt als Nachfolger des gescheiterten Spaniers Albert Riera.

Hütter hatte die Hessen bereits von 2018 bis 2021 trainiert und dabei unter anderem das Halbfinale in der Europa League und im DFB-Pokal erreicht.

Es sei "etwas ganz Besonderes und emotional, wieder Trainer der Eintracht zu sein", sagte Hütter: "Die Zeit, die wir gemeinsam in Frankfurt hatten, hat mich geprägt und habe ich nie vergessen. Rückblickend hatte ich immer das Gefühl, noch nicht fertig zu sein."

Der neue Chefcoach stehe "für mutigen Offensivfußball, Klarheit und Disziplin", erklärte Sportvorstand Markus Krösche: "Er hat bei seinen Stationen gezeigt, dass er temporeichen Umschaltfußball mit Ballbesitz vereinen kann."