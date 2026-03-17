Eklat um Stadionsprecher: 1.FC Köln muss 8000 Euro Strafe zahlen

1. FC Köln - Kwasniok: "Geht mir alles auf den Sack! Genau so"

Das DFB-Sportgericht verkündete am Dienstag sein Urteil zum Vorfall um Stadionsprecher Michael Trippel.

Nach den verbalen Ausrutschern von Stadionsprecher Michael Trippel hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den 1. FC Köln zur Kasse gebeten. Wie das DFB-Sportgericht am Dienstag mitteilte, müssen die Kölner eine Geldstrafe von 8000 Euro zahlen.

"Zudem erhält der Klub die Auflage, seinen Stadionsprecher in geeigneter Weise ausdrücklich darauf hinzuweisen, unsportliche Aussagen, insbesondere in Bezug auf Schiedsrichter, Schiedsrichterentscheidungen und andere Spielbeteiligte, zukünftig zu unterlassen und Stadiondurchsagen ausschließlich mit neutralem Inhalt durchzuführen", hieß es in der Mitteilung. Dies sei dem DFB binnen einer Woche schriftlich nachzuweisen.

Trippel hatte im Rahmen des Bundesligaspiels am 7. März gegen Borussia Dortmund (1:2) über die Stadionlautsprecher Entscheidungen von Schiedsrichter Daniel Siebert infrage gestellt. "Pfui, widerlich", sagte der 71-Jährige deutlich hörbar, als Siebert die Rote Karte für FC-Verteidiger Jahmai Simpson-Pusey nach VAR-Intervention verkündete.