ran Fußball DFB-Team: Nene Brown - fühlt er sich schon den Bayern zugehörig? Videoclip • 01:17 Min Link kopieren Teilen

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München auf einen Blick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuellen Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.

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+++ 18. Juni, 13:26 Uhr: Dortmund ist El Mala offenbar zu teuer +++ Zuletzt machten Berichte über ein mögliches Mega-Paket des BVB für Said El Mala die Runde. Demnach soll Dortmund neben 30 Millionen Euro Ablöse über Bonuszahlungen, eine Weiterverkaufsbeteiligung und mögliche Leihspieler nachgedacht haben. Nach Informationen der "Bild" ist ein Wechsel des Offensivspielers nach Dortmund derzeit allerdings kein Thema. Zwar verfolgen die Schwarz-Gelben die Entwicklung des Effzeh-Stars seit längerer Zeit, die geforderte Ablöse von rund 50 Millionen Euro soll den Verantwortlichen jedoch zu hoch sein. Hinzu kommt, dass der BVB auf größere Einnahmen durch Spielerverkäufe angewiesen ist, bevor teure Transfers realisiert werden können. El Mala bleibt damit zwar ein interessanter Spieler für die Zukunft, konkrete Wechselpläne soll es aktuell aber nicht geben. Erst vor wenigen Wochen war ein Wechsel zum FC Brentford geplatzt, der Köln wohl eine ähnliche Ablösesumme eingebracht hätte. El Mala entschied sich aber kurzfristig gegen das Angebot.

+++ 17. Juni, 10:45 Uhr: Frankreich-Nationaltrainer Didier Deschamps rät Michael Olise zum Bayern-Verbleib +++ Der französische Nationaltrainer Didier Deschamps freut sich über die Fortschritte, die Michael Olise in den vergangenen zwei Spielzeiten beim FC Bayern München gemacht hat. "Michael Olise hat eine unglaubliche Entwicklung genommen. Mit uns bei der französischen Nationalmannschaft war es am Anfang etwas schwierig, mühsam. Aber mit Beharrlichkeit und Unterstützung hat er sich entwickelt", sagte er gegenüber der "Sport Bild". Bayern-Trainer Vincent Kompany habe einen großen Anteil daran. "Er hat unter ihm eine hervorragende Saison gespielt, mit Effizienz, Charakter und Persönlichkeit." Daher rät er Olise indirekt zu einem Verbleib in München: "Er wird weiter sehr gut sein, wenn er beim FC Bayern bleibt." Allerdings fügte er hinzu, dass jeder Spieler "selbst seine Karriereentscheidungen" treffen müsse. Der 24-Jährige steht noch bis 2029 in München unter Vertrag, soll aber auf dem Wunschzettel vieler Top-Vereine wie Real Madrid, Manchester City, dem FC Liverpool und Paris Saint-Germain stehen. Auch interessant: Michael Olise: Muss der FC Bayern sich Sorgen machen? Frankreich-Star sorgt für Aufregung

+++ 16. Juni, 15:53 Uhr: Laimer wohl kurz vor Vertragsverlängerung +++ Lange Zeit war Konrad Laimers Zukunft beim deutschen Rekordmeister ungewiss, doch nun berichten "kicker" und "Sky", dass der Österreicher kurz vor einer Einigung mit dem FC Bayern München steht. Laimer kam in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend auf 47 Einsätze und 16 Scorerpunkte und wolle wohl selbst in München bleiben. Das Hauptproblem bei den acht Monate langen Verhandlungen sei der finanzielle Aspekt gewesen, doch mittlerweile hätten sich beide Parteien angenähert. Laimers aktueller Vertrag läuft noch bis 2027, doch mit der Verlängerung hätten die Bayern Planungssicherheit auf der Rechtsverteidigerposition. Der 29-Jährige kam 2023 ablösefrei von RB Leipzig in die bayerische Landeshauptstadt.

+++ 15. Juni, 18:56 Uhr: FCB hat wohl WM-Youngster Ayyoub Bouaddi auf dem Zettel +++ Ayyoub Bouaddi spielt sich aktuell auf den Zettel vieler europäischer Top-Vereine. Mehrere Medien berichten, dass sich nun auch die Bayern mit dem Ausnahmetalent, das aktuell bei LOSC Lille unter Vertrag steht, beschäftigen sollen. Mit 18 Jahren zählt Bouaddi zu den jüngsten WM-Teilnehmern. Im Auftaktspiel der Marokkaner gegen Brasilien (1:1) stand der Mittelfeldspieler die vollen 90 Minuten auf dem Platz und glänzte insbesondere mit seiner Technik, seiner taktischen Intelligenz und Spielübersicht. Bouaddi spielte zunächst für Frankreichs U21, entschied sich dann aber für Marokko. Drei Tage nach seinem 16. Geburtstag debütierte er bereits für Lille in der Conference League. Aktuell sammelt er WM-Erfahrung, stand aber auch schon in der Champions League und Europa League auf dem Rasen. Das Bemerkenswerte: Auch neben dem Platz hebt sich Bouaddi ab. Er studiert Mathematik, gewann mit 15 Jahren einen Redekunstwettbewerb und schloss sein Abitur ein Jahr früher mit Bestnoten ab. Kein Wunder, dass er auf den Spitznamen "Einstein" hört.

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