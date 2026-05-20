Nationalspieler Jamal Musiala besitzt seit mehreren Monaten keinen Führerschein mehr, weil er vor über einem Jahr einen Unfall auf der Autobahn verursacht hat.

Demnach habe der Profi von Bayern München in seinem Elektro-Sportwagen beim Überholen mit überhöhter Geschwindigkeit einen anderen PKW gerammt.

Zwei Personen im anderen Auto seien leicht verletzt worden, Musiala war mit seiner jüngeren Schwester Latisha (16) unterwegs. Das berichten mehrere Medien, unter anderem die "Bild"-Zeitung und "tz" München. "Es ist richtig, dass ich im April 2025 einen Unfall hatte, den ich auch verursacht habe", sagte der 23-Jährige der "Bild".

Er übernehme "selbstverständlich auch die Verantwortung. Umso dankbarer bin ich, dass durch meine Unachtsamkeit niemand ernsthaft verletzt wurde", sagte er.

Ende Januar habe das Amtsgericht München gegen Musiala einen Strafbefehl wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung erlassen, berichtet die "tz". Dieser sei inzwischen rechtskräftig.