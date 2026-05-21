Relegation live im TV in Sat.1 und im Stream auf JOYN
Relegation zur Bundesliga heute live: VfL Wolfsburg vs. SC Paderborn im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Stream
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball Bundesliga
St. Pauli mit Chancenwucher - Wolfsburg rettet sich in die Relegation
Videoclip • 01:31 Min
So verfolgt ihr das Relegations-Hinspiel zur Bundesliga live im Free-TV in SAT.1 und im Livestream.
Es sind neben dem DFB-Pokalfinale die letzten Entscheidungen, die auf nationaler Ebene im Profifußball in Deutschland getroffen werden. Wer bekommt den letzten Startplatz in der Bundesliga für die Saison 2026/2027?
Paderborn gewann sein letztes Spiel mit 2:0 gegen Darmstadt. Doch erst durch den 3:3-Ausgleich des 1. FC Nürnberg gegen Hannover 96 vier Minuten vor Schluss ging die Relegationstür für den SC auf den letzten Metern noch auf.
Nach dem 3:1 auf St. Pauli am 34. Bundesligaspieltag konnte sich der VfL Wolfsburg ebenfalls am letzten Spieltag in die Relegation retten.
In der Relegation zur Bundesliga kommt es also zum Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Paderborn. Da das Team mit der kürzeren Erholungspause das Rückspiel im heimischen Stadion austragen darf, findet das Hinspiel in Wolfsburg statt.
ran gibt euch alle wichtigen Informationen zur TV-Übertragung und verrät, wo ihr das Spiel im Livestream verfolgen könnt.
Bundesliga-Relegation: Wer trifft auf wen?
In der Relegation zur Fußball-Bundesliga trifft der 16. der Bundesliga-Abschlusstabelle auf den Drittplatzierten der 2. Liga.
Teilnehmer aus der Bundesliga: VfL Wolfsburg
Teilnehmer aus der 2. Bundesliga: SC Paderborn
VfL Wolfsburg vs. SC Paderborn heute live: Wann ist Anstoß der Bundesliga-Relegation?
VfL Wolfsburg vs. SC Paderborn
Wettbewerb: Relegation zur Bundesliga, Hinspiel
Datum: Donnerstag, 21. Mai 2026
Uhrzeit: 20:30 Uhr
Austragungsort: Volkswagen-Arena (Wolfsburg)
Läuft die Bundesliga-Relegation heute live im Free-TV?
Ja. Das Spiel wird im Free-TV in SAT.1 übertragen. Das "ran Sat.1 Bundesliga"-Team berichtet live vom Ort des Geschehens und geht um 19:50 Uhr auf Sendung.
Wer zeigt das Hinspiel der Bundesliga-Relegation VfL Wolfsburg vs. SC Paderborn heute live im Pay-TV?
Sky ist für die Übertragung im Pay-TV verantwortlich. Dafür benötigt ihr aber einen gültigen Vertrag mit dem Anbieter.
Wo gibt es heute einen Livestream der Bundesliga-Relegation?
Einen kostenlosen Livestream gibt es auf Joyn und auf ran.joyn.de.
Habt ihr einen Pay-TV-Vertrag bei Sky, seht ihr das Spiel bei Sky Go. Alternativ könnt ihr nach Abschluss eines Abos bei WOW TV auf einen Livestream zugreifen.
Bundesliga-Relegation heute live: Wo gibt's einen Liveticker zum Hinspiel VfL Wolfsburg vs. SC Paderborn?
Auf ran.joyn.de könnt ihr das Spiel live verfolgen.
VfL Wolfsburg vs. SC Paderborn heute live: Übersicht zur Relegations-Übertragung vom Hinspiel 2026
VfL Wolfsburg vs. SC Paderborn
Datum und Uhrzeit: 21. Mai 2026; 20:30 Uhr
Trainer: Dieter Hecking (Wolfsburg), Ralf Kettemann (Paderborn)
Free-TV: SAT.1
Pay-TV: Sky
Livestream: Joyn, ran.joyn.de, Sky GO, WOW TV
Liveticker: ran.joyn.de
Alle Relegationsspiele zwischen Bundesliga und 2. Liga sowie zwischen dem deutschen Unterhaus und der 3. Liga gibt es vom 21. bis 26. Mai 2026 jeweils ab 19:50 Uhr LIVE in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn.
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