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FC Bayern München: Bryan Zaragoza vor Wechsel nach Barcelona - so viel Ablöse kassiert der FCB

Aktualisiert:

von Dominik Hager

ran Fußball Bundesliga

FC Bayern: Kane-Zukunft weiter offen - Max Eberl lässt Fans zittern

Videoclip • 01:18 Min

Bryan Zaragoza hat offenbar einen neuen Klub gefunden. Der Bayern-Transferflop steht vor einem Wechsel nach Barcelona.

Der FC Bayern treibt seine Verkäufe voran. Während Joao Palhinha wohl zukünftig für Benfica Lissabon auflaufen wird, geht die Reise für Bryan Zaragoza offenbar zurück nach Spanien.

Laut Angaben des Transfer-Experten Fabrizio Romano steht Espanyol Barcelona kurz davor, den Bayern-Profi unter Vertrag zu nehmen. Bei dem anvisierten Deal handelt es sich aber offenbar um ein Leihgeschäft. In diesem soll eine Kaufoption integriert sein.

Für den FC Bayern wäre das nicht gerade das optimale Modell. Nachdem der spanische Flügelstürmer bereits in den letzten beiden Jahren als Leihspieler aktiv gewesen war, wollten die Verantwortlichen diesen eigentlich zu Geld machen.

Bereits Osasuna, Celta Vigo und AS Rom ließen die Möglichkeit verstreichen, Zaragoza langfristig zu binden. Dieser steht noch bis 2029 beim FC Bayern unter Vertrag, hat jedoch keine Zukunft mehr im Verein.

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Zaragoza ohne Chance beim FC Bayern

Zaragoza hatte sich den Bayern in der Winterpause der Saison 2023/24 für 13 Millionen Euro angeschlossen, konnte sich aber nicht ausreichend im Team integrieren und erhielt unter Thomas Tuchel keine Chance.

Unter Vincent Kompany veränderte sich seine Situation nicht, weshalb er mehrmals verliehen wurde. Zaragoza hat für die Münchner lediglich sieben Pflichtspiele bestritten.

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