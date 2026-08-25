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Bundesliga: die Kapitäne der Teams - drei Wechsel im Vergleich zur Vorsaison

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von ran.de

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1. FC Köln: Said El Mala? Pierre Littbarski platzt der Kragen

Videoclip • 01:49 Min

Die 18 Bundesliga-Klubs haben die Kapitäne für die Saison 2026/27 bestimmt. Darunter befinden sich auch ein paar neue Namen.

Die Bundesliga-Saison 2026/27 beginnt mit dem Spiel zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart.

Hierbei treffen mit Manuel Neuer und Deniz Undav der dienstälteste und der dienstjüngste Kapitän aufeinander.

Undav ist einer von drei neuen Kapitänen in der Bundesliga. Hinzu kommen drei weitere von den Aufsteiger-Teams, die allerdings bereits im Vorjahr die Binde innehatten.

Wir werfen einen Blick auf alle 18 Kapitäne der Bundesliga-Klubs in der Spielzeit 2026/27.

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FC Bayern

Kapitän: Manuel Neuer
Kapitän seit: Sommer 2017

Borussia Dortmund

Kapitän: Emre Can
Kapitän seit: Sommer 2023

RB Leipzig

Kapitän: David Raum
Kapitän seit: Sommer 2025

VfB Stuttgart

Kapitän: Deniz Undav
Kapitän seit: Sommer 2026

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TSG 1899 Hoffenheim

Kapitän: Oliver Baumann
Kapitän seit: Sommer 2022

Bayer 04 Leverkusen

Kapitän: Edmond Tapsoba
Kapitän seit: Sommer 2026

SC Freiburg

Kapitän: Christian Günter
Kapitän seit: Sommer 2020

Eintracht Frankfurt

Kapitän: Robin Koch
Kapitän seit: Sommer 2025

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FC Augsburg

Kapitän: Jeffrey Gouweleeuw
Kapitän seit: Sommer 2024

FSV Mainz 05

Kapitän: Silvan Widmer
Kapitän seit: Sommer 2022

Union Berlin

Kapitän: Christopher Trimmel
Kapitän seit: Sommer 2018

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Borussia Mönchengladbach

Kapitän: Tim Kleindienst
Kapitän seit: Sommer 2025

Hamburger SV

Kapitän: Nicolai Remberg
Kapitän seit: Sommer 2026

1. FC Köln

Kapitän: Marvin Schwäbe
Kapitän seit: Sommer 2025

Werder Bremen

Kapitän: Marco Friedl
Kapitän seit: Sommer 2023

FC Schalke

Kapitän: Kenan Karaman 
Kapitän seit: Sommer 2024

SC Paderborn

Kapitän: Felix Götze
Kapitän seit: seit Sommer 2025

SV Elversberg

Kapitän: Lukas Pinckert
Kapitän seit: seit Sommer 2025

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