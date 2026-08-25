Bundesliga: die Kapitäne der Teams - drei Wechsel im Vergleich zur Vorsaison

Die 18 Bundesliga-Klubs haben die Kapitäne für die Saison 2026/27 bestimmt. Darunter befinden sich auch ein paar neue Namen.

Die Bundesliga-Saison 2026/27 beginnt mit dem Spiel zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart.

Hierbei treffen mit Manuel Neuer und Deniz Undav der dienstälteste und der dienstjüngste Kapitän aufeinander.

Undav ist einer von drei neuen Kapitänen in der Bundesliga. Hinzu kommen drei weitere von den Aufsteiger-Teams, die allerdings bereits im Vorjahr die Binde innehatten.

Wir werfen einen Blick auf alle 18 Kapitäne der Bundesliga-Klubs in der Spielzeit 2026/27.