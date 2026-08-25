Bundesliga
Bundesliga: die Kapitäne der Teams - drei Wechsel im Vergleich zur Vorsaison
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Die 18 Bundesliga-Klubs haben die Kapitäne für die Saison 2026/27 bestimmt. Darunter befinden sich auch ein paar neue Namen.
Die Bundesliga-Saison 2026/27 beginnt mit dem Spiel zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart.
Hierbei treffen mit Manuel Neuer und Deniz Undav der dienstälteste und der dienstjüngste Kapitän aufeinander.
Undav ist einer von drei neuen Kapitänen in der Bundesliga. Hinzu kommen drei weitere von den Aufsteiger-Teams, die allerdings bereits im Vorjahr die Binde innehatten.
Wir werfen einen Blick auf alle 18 Kapitäne der Bundesliga-Klubs in der Spielzeit 2026/27.
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FC Bayern
Kapitän: Manuel Neuer
Kapitän seit: Sommer 2017
Borussia Dortmund
Kapitän: Emre Can
Kapitän seit: Sommer 2023
RB Leipzig
Kapitän: David Raum
Kapitän seit: Sommer 2025
VfB Stuttgart
Kapitän: Deniz Undav
Kapitän seit: Sommer 2026
TSG 1899 Hoffenheim
Kapitän: Oliver Baumann
Kapitän seit: Sommer 2022
Bayer 04 Leverkusen
Kapitän: Edmond Tapsoba
Kapitän seit: Sommer 2026
SC Freiburg
Kapitän: Christian Günter
Kapitän seit: Sommer 2020
Eintracht Frankfurt
Kapitän: Robin Koch
Kapitän seit: Sommer 2025
FC Augsburg
Kapitän: Jeffrey Gouweleeuw
Kapitän seit: Sommer 2024
FSV Mainz 05
Kapitän: Silvan Widmer
Kapitän seit: Sommer 2022
Union Berlin
Kapitän: Christopher Trimmel
Kapitän seit: Sommer 2018
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Borussia Mönchengladbach
Kapitän: Tim Kleindienst
Kapitän seit: Sommer 2025
Hamburger SV
Kapitän: Nicolai Remberg
Kapitän seit: Sommer 2026
1. FC Köln
Kapitän: Marvin Schwäbe
Kapitän seit: Sommer 2025
Werder Bremen
Kapitän: Marco Friedl
Kapitän seit: Sommer 2023
FC Schalke
Kapitän: Kenan Karaman
Kapitän seit: Sommer 2024
SC Paderborn
Kapitän: Felix Götze
Kapitän seit: seit Sommer 2025
SV Elversberg
Kapitän: Lukas Pinckert
Kapitän seit: seit Sommer 2025
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