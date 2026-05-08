Bittere Nachrichten für den FC Bayern und vor allem auch für Alphonso Davies. Der Linksverteidiger verletzt sich gegen PSG erneut, droht dem Kanadier sogar das Aus für die Heim-WM?

Der FC Bayern München muss für den Rest der Saison auf Alphonso Davies verzichten.

Wie der Rekordmeister am Freitag mitteilte, zog sich der Linksverteidiger im Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel zu.

Laut Vereinsangaben werde der 25-Jährige "mehrere Wochen" ausfallen, damit dürfte der Kanadier auch das DFB-Pokalfinale am 23. Mai gegen den VfB Stuttgart verpassen.

Fraglich ist zudem, welche Auswirkungen die neuerliche Blessur für Davies mit Blick auf die WM hat. Im Team von Co-Gastgeber Kanada ist der schnelle Flügelspieler unumstrittener Star und absoluter Leistungsträger. Ob Davies rechtzeitig zum Turnierauftakt fit sein wird, ist unklar.

Die Vorbereitung auf das Turnier ist für den Star der Kanadier zumindest stark beeinträchtigt. Kanada startet am 12. Juni gegen Bosnien-Herzegowina in die Weltmeisterschaft. Weitere Gruppengegner sind Katar (19. Juni) und die Schweiz (24. Juni).

Für Davies ist es der nächste Rückschlag, seit seiner Rückkehr nach überstandenem Kreuzbandriss plagte er sich immer wieder mit muskulären Verletzungen herum.