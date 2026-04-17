Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat in einem Podcast nochmal gegen Ex-Trainer Thomas Tuchel nachgetreten.

Im Podcast "Auf eine weiß-blaue Tasse" hat Bayern Münchens Ehrenpräsident mal wieder gegen Ex-Trainer Thomas Tuchel nachgetreten. Tuchel hatte die Bayern von März 2023 bis Juni 2024 trainiert.

"Wenn da nicht gut gespielt wurde, hat der sich nie selbst hinterfragt, sondern da war immer die Mannschaft schuld", sagte die Bayern-Ikone über Tuchel.

Vor allem auch seinen Umgang mit einzelnen Spielern kritisiert Hoeneß rückblickend scharf.

"'Mit dem rechten Verteidiger geht das nicht, Kimmich ist auch nicht so ein guter Spieler'", habe Tuchel intern zu Hoeneß gesagt, ebenso bei Gravenberch, der nun in Liverpool spielt, war Tuchels Einschätzung laut Hoeneß: "'Den kann ich überhaupt nicht gebrauchen.'"