FC Bayern München feiert nach 0:3-Rückstand spektakulären Auswärtssieg in Mainz

:newstime FC Bayern steht im Pokalfinale Videoclip • 01:46 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Der FC Bayern München meistert die Generalprobe für das Hinspiel gegen Paris St. Germain auf kuriose Art und Weise. Der Meister verwandelt einen 0:3-Rückstand in einen Sieg.

Der FC Bayern München hat die zweite Saison-Niederlage in der Bundesliga auf eine denkwürdige Art und Weise noch abwenden können. Der bereits feststehende Meister kam mit einer B-Elf beim Angstgegner 1. FSV Mainz 05 nach verschlafener erster Hälfte noch zu einem 4:3 (0:3). Damit bleiben die Münchner auswärts ungeschlagen. Die 91 Punkte aus der bislang historisch besten Bundesliga-Saison im Jahr 2012/13 bleiben nach der furiosen zweiten Halbzeit damit weiter erreichbar. Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München: Champions-League-Halbfinale live im TV, Stream und Ticker Dabei sah es danach zunächst nicht aus. Dominik Kohr (15.), Paul Nebel (29.) und Sheraldo Becker (45.+2) stellten die Zeichen eigentlich auf erste Auswärtsniederlage seit 497 Tagen. Gegner damals waren ebenfalls die Rheinhessen, die zuvor vier ihrer vergangenen fünf Heimspiele gegen den deutschen Rekordmeister gewonnen hatten. Doch Nicolas Jackson (53.), Michael Olise (73.), Jamal Musiala (81.) und Harry Kane (83.) schlugen zurück. Olise, Musiala und Kane kamen erst nach der Pause ins Spiel. Dank der zweiten Halbzeit können die Bayern doch noch mit breiter Brust ins Halbfinal-Hinspiel in Paris am Dienstag (ab 21 Uhr im Liveticker) gehen.

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FC Bayern: Kompany verzichtet auf zahlreiche Stammkräfte Kompany hatte für das "Zwischenspiel" drei Tage nach dem Pokal-Halbfinale in Leverkusen (2:0) und vor dem Hinspiel-Hit in der Königsklasse gemahnt. "Das Mainz-Spiel ist keine Probe, sondern ein Bundesligaspiel", betonte der Coach: "Wir wollen die drei Punkte." Dennoch ließ er seine Stammspieler Kräfte sparen, nahm gleich acht Veränderungen vor. Joshua Kimmich und Dayot Upamecano blieben sogar in München, der 18 Jahre alte Senegalese Bara Ndiaye feierte sein Startelf-Debüt. Bayern-Noten beim Gastspiel in Mainz: Kompanys Joker stechen - Guerreiro und Davies als Totalausfälle Vor dem Anpfiff überreichten die Mainzer einen Blumenstrauß und eine Flasche Champagner an den Meister - doch das war es zunächst mit Geschenken.

Mainz startet top - Bayern schlagen erbarmungslos zurück Die Rheinhessen machten dem Favoriten das Leben mit einem tiefen und kompakten Verteidigungsblock schwer, nach vorne waren Konter und Standards das Mittel der Wahl. Nach einer Ecke bekam Kaishu Sano vor 33.305 Zuschauern den zweiten Ball, Kohr verwertete die Flanke per Volleyabnahme. Die Bayern hatten zwar deutlich mehr vom Spiel, doch aufgrund zu vieler einfacher Ballverluste wurde der Gegner oft zu Umschaltaktionen eingeladen. Bei einem weiteren Konter parierte Jonas Urbig sowohl gegen Becker als auch beim Nachschuss gegen Nadiem Amiri stark (20.). Der wild durcheinandergewürfelten Kompany-Elf fehlte komplett die Abstimmung. Den nächsten Schuss von Amiri konnte Urbig nur nach vorne klatschen lassen, Nebel staubte erfolgreich ab. Champions League: Halbfinal-Hinspiel zwischen PSG und dem FC Bayern am 28. April ab 21:00 Uhr im Liveticker Die erste klare Bayern-Chance hatte Alphonso Davies erst in der 40. Minute, traf aber nur das Außennetz. Stattdessen setzte Becker auf der Gegenseite nach Lattentreffer von Amiri zum 3:0 nach. Zuletzt lagen die Münchner im November 1975 zur Halbzeit höher zurück. Kompany brachte dann Kane und Olise für Luis Díaz und Aleksandar Pavlovic - dies brachte etwas mehr Schwung. Jackson bescherte dem Rekordmeister per Volley mit dem 50. Münchner Auswärtstor der Saison einen weiteren Rekord, ehe Olise per traumhaftem Schlenzer noch mal für Spannung sorgte. Musiala glich aus, und Kane drehte das wilde Spiel komplett. Die Münchner feierten den vierten Treffer ausgelassen.

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