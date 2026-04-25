ran Fußball Bundesliga HSV: Transfer-Traum! Merlin Polzin schwärmt von Bayern-Star Videoclip • 01:49 Min Link kopieren Teilen

Im Kampf um Europa muss Eintracht Frankfurt einen weiteren Dämpfer hinnehmen. Gegen den FC Augsburg kommt die Mannschaft von Trainer Albert Riera nicht über ein Remis hinaus.

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Albert Riera: "Ich will eine Mannschaft sehen" Joker Ritsu Doan (66.) erzielte den verdienten Ausgleich für Frankfurt. Anton Kade (44.) hatte die Augsburger, die seit nunmehr vier Spielen ungeschlagen sind, in Führung gebracht. "Wir müssen gut starten, das ist wichtig", hatte Frankfurts Coach Riera vor Anpfiff bei "Sky" gesagt und neben spielerischer Dominanz eindringlich gefordert: "Ich will eine Mannschaft sehen." Eine Woche nach dem 1:3 gegen RB Leipzig veränderte der Spanier seine Startelf auf drei Positionen, unter anderem kamen Youngster Love Arrhov und Can Uzun zum Zuge. Nach einer Gedenkminute für den bei einem Verkehrsunfall verstorbenen Alexander Manninger, der von 2012 bis 2016 im FCA-Tor gespielt hatte, sorgte das Duo in der Anfangsphase für erste Gefahr im Augsburger Strafraum. Doch auch die zweikampfstarken Gastgeber suchten immer wieder den Weg nach vorne.

Frankfurt im Glück: Gregoritsch scheitert am Pfosten Spielerische Höhepunkte blieben trotzdem lange Mangelware, zu oft fehlte es auf beiden Seiten an der Präzision - bis kurz vor der Pause, als eigentlich die SGE mehr Kontrolle übernommen hatte. Nach einem Konter über die linke Seite traf Michael Gregoritsch den Pfosten, Kade stand in der Mitte goldrichtig und staubte ab. Im zweiten Durchgang erhöhte Frankfurt weiter den Druck, Uzun (48.) rutschte bei einer guten Gelegenheit aber weg. Auf der Gegenseite köpfte Gregoritsch bei einer Ecke an den Pfosten (54.), der eingewechselte Doan zielte nach einem Konter besser - vom Innenpfosten sprang der Ball ins Tor. Auf beiden Seiten mussten die Keeper in der Schlussphase noch den Punkt festhalten. Auch interessant: FC Bayern feiert nach 0:3-Rückstand spektakulären Auswärtssieg in Mainz

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